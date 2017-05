Direktor Kemisa: Požar kot strmoglavljenje letala, kljub varnostnim sistemom se zgodi katastrofa

Peti dan po požaru v podjetju Kemis na Vrhniki s protestom zahtevajo zaprtje podjetja in podobnih obratov v bližini. Krajani Sinje Gorice so sporočili: Kemis ne sodi v naselje.



Predstavniki pristojnih služb so v petek v Sinji Gorici predstavili podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa po požaru. Po besedah Janje Turšič z agencije za okolje (Arso) naj bi bile vrednosti PM10 delcev v zraku pod mejnimi, prav tako koncentracija živega srebra.

So pa potrdili, da je bližnji potok Tojnica močno onesnažen, kar potrjuje besede lokalnih ribičev, da je vodotok "praktično mrtev". Onesnaženje v potoku so na Arsu ocenili kot katastrofalno, saj so v njem našli presežene vrednosti veliko nevarnih snovi, med drugim niklja, kobalta in formaldehida, zelo povišane so bile vrednosti še nekaterih drugih spojin, tudi mineralnih olj in cianidov.

S pojasnili niso bili zadovoljni v vrhniškem občinskem svetu. Svetnik Igor Sladic je denimo dejal, da niso dobili dovolj novih podatkov, "le še nekaj dodatnih zavajanj". Že v četrtek so želeli na svetu o Kemisu razpravljati, a je župan razpravo preložil na prihodnji teden.

Protest na Vrhniki

Del Vrhničanov, nezadovoljnih s tem, da je Kemis sploh postavljen na Vrhniki, kljub delno optimističnim meritvam vztraja s svojimi zahtevami. V kraju poteka miren protestni shod. Na njem zahtevajo odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na zdajšnji lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV-ja in zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

Zbor krajanov Sinje Gorice

Poleg protesta je tudi zbor krajanov v Sinji Gorici, sta župan Vrhnike in direktor Kemisa Emil Nanut nagovarjala prav tiste, ki živijo najbližje Kemisu. A kot kaže, pojasnila okoli 150 udeležencev niso povsem prepričala. Krajani so v burni, a dokaj strpni razpravi izrazili nezadovoljstvo, ker še vedno ne vedo, kateri nevarni odpadki so zgoreli v ponedeljkovem požaru in v kakšni količini. Po njihovih besedah od pristojnih tudi še niso dobili odgovora, ali so opravili vsa potrebna vzorčenja zraka, zemljišča in vode. Opozorili so, da se s požarišča še vedno širi smrad. Prebivalci tudi tožijo zaradi draženja sluznic.

Nanut je pojasnil, da smrad ostaja, ker v delu odpadkov še vedno tli. Intenzivna sanacijska dela so zaradi forenzične preiskave stekla šele v petek. Nadalje je opozoril, da Kemis ni pristojen za vzorčenja, ki bodo dala natančen odgovor o okoljskih posledicah požara. Znova je zagotovil, da bo družba z nekaj več kot 40 zaposlenimi storila vse v njegovi moči za čimprejšnjo odstranitev posledic. Krajanom je obljubil, da bodo stanje v podjetju in njegovi okolici vrnili v takšno, kot je bilo pred požarom.

Podjetje Kemis ima okoljevarstveno dovoljenje za skladiščenje in predelavo vseh vrst nevarnih odpadkov z izjemo eksplozivnih in radioaktivnih. Požar je po Nanutovih besedah zajel vse vrste skladiščenih odpadkov. Dogodek je primerjal "s strmoglavljenjem letala, ko se kljub vsem varnostnim sistemom vendarle zgodi katastrofa".

Že več manjših požarov v Kemisu

Okoljevarstveno dovoljenje po Nanutovih besedah Kemisu dovoljuje skladiščenje do 1.500 ton odpadkov, aneks k dovoljenju pa te količine ni povečal. Potrdil je, da se je Kemis v desetih letih, odkar obratuje na tej lokaciji, že soočil z izrednimi dogodki v obliki manjšega požara pri drobljenju odpadkov. Poudaril je, da so bili vsi požari zabeleženi v poročilih.

Krajani so očitke naslovili tudi na Jakina. V odgovoru nanje je poudaril, da v celoti razume zaskrbljenost krajanov in se lahko zanesejo na njegovo pomoč, kljub temu pa občina ne more pristati na glas ulice. Po njegovih besedah je v pristojnosti države oz. njenih strokovnih institucij, da presodijo, ali Kemis lahko ostane na zdajšnji lokacijo in pod kakšnimi pogoji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) lokalnim prebivalcem odsvetuje uživanje vrtnin, ki so bile ob požaru izpostavljene dimu. Pozivajo tudi k previdnosti pri stiku z zemljinami in predmeti, onesnaženimi s sajami. Voda iz vrhniškega vodovoda je varna za pitje, sporoča Arso.

Ministrica za okolje Irena Majcen je v sinočnjih Odmevih na Televiziji Slovenija dopustila možnost preučitve okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis. Povedala je tudi, da si je v četrtek ogledala tamkajšnje pogorišče.

