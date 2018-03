Dirka s pasjimi vpregami: nedolžna zabava ali trpinčenje?

Na Aljaski potekajo že 46. dirke s pasjimi vpregami

4. marec 2018 ob 09:41

Anchorage - MMC RTV SLO, Reuters

Nekaj snežnih norčij so si letos privoščili tudi na Aljaski, kjer poteka že 46. tradicionalni Iditarom, dirka s pasjimi vpregami, ki udeležence postavlja na preizkušnjo, pri gledalcih pa vzbuja mešana čustva - veliko smeha in veselja, pa tudi protestov in neodobravanja.

Na odprtju tekmovanja in prvi dirki v Anchorageu, največjem kraju severnoameriške snežne dežele, je bilo mogoče slišati veliko pasjega laježa, saj se je 17 kilometrov dolge poti odločilo udeležiti kar 76 lastnikov psov, ki na Aljaski uživajo velik ugled. Vsako vprego vleče 16 kosmatih prijateljev, pasme haski in malamut.

Kljub temu pa je bila prva tekma namenjena predvsem temu, da se navdušeni gledalci srečajo s psi in njihovimi lastniki, na katere računajo in (zelo pogosto) nanje tudi vplačujejo stavo. Resnejši del tekmovanja se bo odvil v mestu Willow, ki leži približno 127 kilometrov severno od Anchoragea.

Nasprotniki dirk

Vendar aljaških dirk s pasjimi vpregami ne spremljajo le podporniki tega športa. Številni kritiki so se tekmovanja udeležili zato, da so lahko svoje neodobravanje izrazili na samem mestu. Že lansko tekmovanje v Willowu je namreč dvignilo precej prahu, saj so organizatorji dogodka ugotovili, da so bili psi zmagovalnega "voznika vprege" pod vplivom poživili.

Na letošnjem slavnostnem startu so se oglasili številni borci za pravice živali, ki so se v svojih pritožbah sklicevali na lanski škandal, prav tako pa so poudarili, da lastniki s psi na dirki kruto ravnajo. Številni psi so lani namreč poginili že med dirko ali pa tik po njej. "To ni nedolžno tekmovanje," je za ameriške medije dodal Fern Levitt, režiser dokumentarnega filma o spornosti dirk s pasjimi vpregami.

Ugodne vremenske razmere

Zaradi obilja snega je letošnja bitka v Anchorageu potekala po tradicionalni poti. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so progo zadnjih nekaj let morali občutno skrajšati. Na Aljaski se je namreč povprečna temperatura v zadnjih 60 letih povišala za dve stopinji Celzija. Višje temperature so povzročile veliko gospodarsko škodo, saj se trajno zamrznjena tla (permafrost), ki pokrivajo dve tretjini površja na Aljaski, talijo, pri čemer se zaradi pogrezanja uničujejo infrastruktura in naftovodi.

Tudi zaradi gospodarske škode zaradi taljenja permafrosta se organizatorji letos spopadajo s številnimi težavami. Izgubili so namreč številne pokrovitelje, saj ima naftna industrija, ki je v preteklosti podpirala dirke, finančne težave. Tudi nagrada za zmagovalno ekipo bo letos zato precej nižja. Lani so zmagovalcu tako izplačali 750.000 dolarjev, letos jih bo prejel le 500.000.

Za izgubo sponzorjev organizatorji krivijo tudi protestnike, ki dirk ne podpirajo.

Številni se dirk veselijo

Številni se dirk še vedno zelo veselijo. Navijači in njihovi favoriti pogosto nosijo tudi ujemajoče kostume. 65-letna udeleženka tekmovanja Dee Dee Jonrowe, ki se po letošnjih igrah namerava upokojiti, je spet postregla z izstopajočo rožnato opremo.

Ena izmed privrženk ekipe Dee Dee Jonrowe je za medije povedla: "Mislim, da ima večina sodelujočih svoje pse zares rada in jim želi le najboljše."

K. Ši.