Do jutra bo sneg pobelil državo, a ga bo že v ponedeljek pobralo

Opozorila pred razlivanjem rek

8. december 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državo so zajele padavine, meja sneženja se bo ponoči spuščala in se bo jutra spustila do nižin. Zaradi padavin je možno razlivanje nekaterih rek, opozarjajo vremenoslovci

V soboto se bo lovenija povečini zbudila v belo jutro, saj se bo, kot napovedujejo vremenoslovci, meja sneženja spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4 stopinje Celzija.

V soboto bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj.

V nedeljo bo sprva precej jasno, zjutraj bo precej mrzlo, popoldne pa se bo znova pooblačilo. Ob morju bo pričelo deževati, na zahodu in v osrednjem delu Slovenije pa snežiti. Na severovzhodu bo suho. Čez dan se bo krepil jugozahodni veter. V noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel v dež, v ponedeljek čez dan pa se bo meja sneženja dvignila nad 1800 metrov, saj se bo precej segrelo - pihal bo namreč okrepljen veter južnih smeri.

V ponedeljek popoldne bodo padavine v večjem delu države prehodno ponehale. V torek bo v zahodni polovici države oblačno z občasnimi padavinami, na vzhodu bo suho, še napovedujejo na agenciji za okolje.

In kakšno vreme nas čaka v prihodnjem tednu?

Vremenoslovci pojasnjujejo, da bo v torek nad severno in srednjo Evropo globok ciklon s hladno fronto, ki bo popoldne prešla naše kraje, tako da bo z jugozahodnim vetrom še vedno dotekal zelo vlažen in topel zrak. V sredo bo z vzhodnikom dotekal nekoliko hladnejši zrak. Do konca tedna bomo pod vplivom obsežnega ciklonskega območja. V torek bo deževno, še bo pihal okrepljen jugozahodni veter. V sredo se bo nekoliko ohladilo, padavine bodo čez dan predvidoma slabele. Bolj suho vreme pričakujemo v četrtek. Proti koncu tedna pričakujemo nove padavine. Hladneje bo.

Opozorila pred razlivanji rek

Po podatkih hidrologov posamezne reke po državi naraščajo. Reke na jugu, jugozahodu in jugovzhodu bodo v noči na soboto in v soboto zjutraj dosegle velike pretoke. Kolpa s pritoki in manjše kraške reke Dolenjskega krasa se lahko razlijejo izven svoje struge.

