Do srede bo še vroče, potem olajšanje

Najbolj vroča bo nedelja

7. julij 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Naše kraje je znova zajel vročinski val, zato agencija za okolje opozarja, da bo predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Sreda bo že hladnejša.

Na agenciji za okolje so pojasnili, da bo vročina vztrajala do torka, nato se bo v sredo s padavinami ohladilo na okoli 25 stopinj Celzija. Ohladitev bo v prvem valu zajela tudi Hrvaško in severni Jadran, prihaja pa še ena fronta, ki bo verjetno ohladitev prinesla tudi bolj južno od Kvarnerja.

Sicer pa smo že znova v vročinskem valu. Danes popoldne in zvečer bodo nastale vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.