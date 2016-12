Dobro leto za sončno energijo - postaja najcenejši vir elektrike

Fosilna goriva še ne bodo kmalu izgubila prvega mesta

15. december 2016 ob 14:49

New York - MMC RTV SLO

Leto 2016 je bilo prelomno. Prvič je bilo nameščenih več kapacitet za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov kot iz premoga, plina in nafte skupaj. Zdaj pa še sončna energija postaja najcenejša.

Podatki Bloomberga kažejo, da se odvija velika energetska preobrazba, piše omenjeni portal. Sončna energija lahko po cenovni plati začne tekmovati z zemeljskim plinom in premogom. Zlasti je to opazno v razvijajočih se gospodarstvih, v katerih je sončna energija v proizvodnji električne energije po stroškovni plati začela prehitevati tudi vetrno energijo.

Čeprav je bil tak razvoj pričakovan, je analitike presenetila njegova hitrost. "Vlaganja v sončno energijo so skočila z - dobesedno - nič pred petimi leti na kar precej," je povedal Bloombergov analitik Ethan Zindler.

Na posameznih velikih dražbah za izgradnjo sončnih elektrarn je bila tako v Indiji januarja letos dosežena cena 64 ameriških dolarjev za megavatno uro, nato pa je bil avgusta v Čilu dosežen nov rekord: 29,1 ameriškega dolarja za megavatno uro. To je približno pol manj, kot bi stalo pridobivanje električne energije s premogom.

To so novi projekti, vendar bo letos po predvidevanjih Bloombergovih analitikov sončna energija prehitela vetrno. Letos bo tako nameščenih za 70 gigavatov sončnih elektrarn, v primerjavi z 59 gigavati vetrnih elektrarn.

Lažji prehod za razvijajoča se gospodarstva

Pri tem so razvita gospodarstva žrtve odločitev v preteklosti. Prehod na obnovljive vire bi bil namreč zaradi milijardnih naložb v elektrarne, ki jih poganjajo fosilna goriva, veliko dražji kot v razvijajočih se gospodarstvih, v katerih tako obsežna infrastruktura še ni bila postavljena. Zato bodo v teh državah obnovljivi viri nesporni zmagovalci, ocenjujejo pri Bloombergu.

To kažejo tudi številke. V primerjavi s 35-članskim OECD-jem so rastoča gospodarstva že prevzela vodstvo v naložbah v obnovljive vire, saj so vanje v letu 2015 vložila 154,1 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko so države OECD-ja vložile 153,7 milijarde ameriških dolarjev.

Kljub temu pa smo šele na začetku cikla in fosilna goriva še vedno predstavljajo najcenejšo možnost v primerih, ko ne piha veter ali ne sije sonce, zato bosta premog in zemeljski plin še naprej imela ključno vlogo pri zagotavljanju električne energije v revnejših predelih sveta.

A. Č.