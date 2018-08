Ornitologi opozarjajo: V Sloveniji precej lova na ptice pevke

V zadnjih tednih več kot 200 primerov suma nezakonitega lova

26. avgust 2018 ob 11:43,

zadnji poseg: 26. avgust 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je opozorilo na nezakonito ubijanje ptic v Sloveniji. V le nekaj tednih so zbrali informacije o več kot 200 primerih suma nezakonitega ravnanja, so sporočili pred dnevi. Občane pozivajo, naj bodo pozorni na nezakonit lov in pobijanje ptic.

V DOPPS-u so začeli štiriletni projekt Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti, ki ga podpira nemška naravovarstvena fundacija Euronatur. Z njim skušajo pticam zagotoviti varnejšo selitev. "A že prvi podatki po le nekaj tednih dela kažejo, da je stanje pri nas precej slabše, kot se je verjelo doslej," so opozorili v DOPPS-u.

"Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. A že po prvih tednih zbiranja podatkov se kaže, da je tega bistveno več, kot smo verjeli doslej," so zapisali. Zbrali so že informacije o več kot 200 primerih suma nezakonitega ravnanja.

"Videti je, da je v Sloveniji precej lova ptic pevk za namene zadrževanja v kletkah," so pojasnili. Sporno ravnanje je bolj razširjeno v zahodni Sloveniji ter najverjetneje povezano z italijanskim črnim trgom in ukinitvijo mejnih kontrol.

"Presenetile so nas tudi informacije o lovu ptic ujed s pastmi. Podatki kažejo na razširjeno trgovino s pastmi za tovrstni nezakoniti lov," so dodali.

V zvezi z nezakonitim lovom ptic pevk so v zadnjih letih na okoljski inšpektorat poslali več prijav zoper konkretne storilce, a inšpekcija po navedbah društva ni ukrepala.

DOPPS vse, ki so zaznali sume nezakonitega lova in ubijanja ptic, vabi, da jih o tem obvestijo po spletni pošti. Posebej naj bodo pozorni na osebe, ki lovijo ptice z mrežami ali pastmi ter na kletke oz. voljere, v katerih se zadržujejo prostoživeče vrste. Sporočijo naj tudi, če najdejo ptico, za katero sumijo, da je bila ustreljena.

G. C.