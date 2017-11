Elektrika iz prekmurskih smeti

Podjetje CERO Puconci

29. november 2017 ob 17:24

Center za ravnanje z odpadki v Puconcih je eno najuspešnejših podjetij v Pomurju. Ker pri predelavi odpadkov uporablja modernejše tehnološke pristope, je podjetje v dobrem finančnem položaju.

V centru za ravnanje z odpadki v Puconcih, kjer se ukvarjajo s sortiranjem, obdelavo in predelavo vsega, kar Pomurci zavržejo, že od vsega začetka stremijo k tako imenovani zeleni rabi energije. "V tem smislu smo seveda izrabili deponijski plin za proizvodnjo elektrike in toplotne energije in pa seveda strehe naših objektov za fotovoltaiko oziroma električno energijo," je pojasnil direktor podjetja CERO Puconci, Feri Cipot.

Letno tako v povprečju proizvedejo okoli 1.000 megavatnih ur ali 90 odstotkov vse pri njih porabljene elektrike. Zaradi bližine odlagališča so tudi edini v Sloveniji, ki izrabljajo deponijski plin tako za ogrevanje prostorov kot tudi sušenje odpadkov v procesu predelave. Letno tako privarčujejo kar 100.000 evrov in vsaj nekoliko obvarujejo okolje.

"S tem sistemom bistveno zmanjšamo vpliv odlagališčnega plina na okolje, na tej napravi se vse skupaj sežge, kot dobro vemo pa je ena molekula metana 16-krat bolj nevarna od ene molekule CO 2 ," je povedal tehnični vodja Robert Sočič.

Sicer pa si želijo popolne samooskrbe z energijo. Zato na odlagališču že preverjajo, ali morebiti v prihodnje ne izrabljali tudi vetra.

"Kaže dobro, tako da če se bo torej pokazalo, da bo investicija smiselna, bomo prihodnje leto naredili nekaj vetrnih elektrarn," je napovedal Cipot.

Manjših sicer, kot jih videvamo v vetrovnih krajih, a bodo popolnoma dovolj za popolno samooskrbo podjetja z energijo.

VIDEO Elektrika iz smeti v Puconcih

Boštjan Rous, TV Slovenija