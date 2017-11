Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Če bomo prepustili hrano v roke multinacionalnih podjetij, mladi v lokalnih skupnostih ne bodo dobili novih zaposlitev. Foto: Reuters Dodaj v

En evro za hektar zemlje

Kolumna Barbare Zrimšek

6. november 2017 ob 12:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pridelava hrane, strateške surovine naše prihodnosti - kmalu nas bo na svetu 9 milijard - nam daje veliko možnosti za nova zelena delovna mesta v pridelavi hrane.

Panu je mlad finski kmet. Njegov oče se je vse življenje ukvarjal s prašičerejo, Panu je imel svoje cilje, začel se je ukvarjati z vzrejo kobilic, novih proteinov. Oče, na začetku razočaran in skeptičen glede sinove prihodnosti, je danes navdušen nad sinovo idejo. Na Finskem so pred kratkim spremenili zakonodajo in vzreja ter prodaja insektov je dovoljena, tako kot že nekaj let pred tem na Nizozemskem.

Kermo je mlad estonski kmet, študiral je logistiko in oče njegovega dekleta ga je navdušil nad idejo vzreje koz. Danes imata z ženo Lindo eno najmodernejših kozjih farm na svetu, surovo kozje mleko in sir gresta na estonskem trgu za med.

Danes ob 18.00 začnemo na TV Slovenija 1 s predvajanjem nove serije evropskega projekta YOUNG VILLAGE FOLK - o mladih, ki nam pridelujejo hrano: Hrana iz mladih korenin.



Peter je doštudiral na športni akademiji v Bolgariji, se vrnil v rojstno vas Bachevo in na družinskem posestvu s konji začel s terapijami povezovanja otrok s posebnimi potrebami s konji. Projekt je nadgradil še s krožnim gospodarjenjem, kamor je vključil kalifornijske črve.

Peter je imel kot inženir strojništva sanjsko službo, kot globalni menedžer za prodajo izpušnih sistemov je živel v svetu Yamahe, Kawasakija, Honde … In življenje je prineslo njegovo novo odločitev. Danes z ženo arhitektko in dvema majhnima otrokoma živi na turistični kmetiji nad Šoštanjem, ki mu jo je prepustil oče in je zelo srečen, da s svojima otrokoma in ženo lahko mirno sede h kosilu, k večerji in pri tem se mu porajajo številni novi načrti - seneno mleko, obnovljiva energija, krožno gospodarjenje ...

Zakaj pripovedujem te zgodbe? Ker sem prepričana, da je mogoče še posebej danes ustvarjati delovna, celo zelena delovna mesta za mlade ljudi v pridelavi hrane. Hrana je strateška surovina naše prihodnosti. V Evropi je preveč mladih brezposelnih, po mojem prepričanju je politični kriminal, da mlade energije ne vključimo v napredek družbe. Le 7,5 odstotka mlajših od 35 let se v EU ukvarja s pridelavo hrane. Vendar hrano vsi potrebujemo vsak dan.

Kmalu nas bo na planetu več kot 9 milijard, če bomo prepustili hrano v roke multinacionalnih podjetij, mladi v lokalnih skupnostih ne bodo dobili novih zaposlitev. Če mladi ne bodo aktivni, ne bodo razmišljali, da lahko vplivajo na svojo prihodnost tudi s tem, da aktivno volijo o ljudeh, ki jim krojijo prihodnost, če že razmišljamo o prihodnjem volilnem predsedniškem tednu ali pa o naslednjih ... In naslednjih volitvah.

Zato imam čisto konkreten predlog. V Sloveniji Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov še vedno razpolaga s številnimi zemljišči. Zakaj jih ne bi ponudili mladim, ki imajo ideje v pridelavi hrane, ZA EVRO PO HEKTARJU? Potrebujemo inovativno mlado energijo, potrebujemo aktivno mlado generacijo, ki bo začutila, da ima v rokah poslanstvo za prihodnost.

Morda v razmislek kmetijskemu ministru? In tudi politikom, ki ves čas v volilnih kampanjah samo sebično promovirajo le sebe: predlagajte konkretno, kako bomo mlado generacijo ponovno aktivirali in njihovo energijo usmeriti v načrte za prihodnost ... Ki jih še kako potrebujemo.

Pannu, Kermo, Peter, Miha, Josefine, Jakob in drugi so me prepričali, da je pomembno, da sem napisala to kolumno, upam, da se nam pridružijo še drugi!

Barbara Zrimšek