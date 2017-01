Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Isidro Baldenegro je bil dolgoletni okoljevarstveni aktivist. Foto: EPA Baldenegro si je prizadeval za ohranitev življenjskega prostora za pleme Tarahumara. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Enega najvidnejših mehiških okoljevarstvenikov našli mrtvega

Za svoje delo je prejel tudi prestižno Turnerjevo nagrado

19. januar 2017 ob 08:35

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

V mehiški zvezni državi Chihuahua so našli mrtvega Isidra Baldenegra, enega najvidnejših mehiških okoljevarstvenih aktivistov.

Baldenegro je bil voditelj domorodskega plemena Tarahumara, dolga leta pa je organiziral mirne proteste proti nezakonitemu sekanju gozdov v gorovju Sierra Madre. Potem ko je prejel več groženj s smrtjo, grozili so tudi njegovi družini, se je pred kratkim vrnil v domačo vas.

Zahodni del gorovja Sierra Madre je eden od najbolj raznovrstnih ekosistemov na svetu, med drugim so v njem štirje kanjoni, pri čemer je vsak izmed njih večji kot slavni Grand Canyon v ZDA. To je območje, na katerem že od nekdaj živi pleme Tarahumara. V zadnjih letih pa sta se na na gozdno bogatem območju razmahnila sekanje gozdov in nezakonita trgovina z lesom, pri kateri sodelujejo tudi koruptivni uradniki in lastniki zemlje. Zaradi vsega naštetega se življenjski prostor plemena močno krči.

Da bi to preprečil, je Baldenegro, ki je bil kot otrok priča umoru svojega očeta, ko se je ta uprl sekanju gozdov, leta 1993 ustanovil nevladno organizacijo za boj proti čezmernemu krčenju gozdov. Leta 2002 je organiziral niz protestov, da bi vlado prepričal, naj prepreči sekanje gozdov. Leto pozneje je bil obsojen na 15 mesecev zaporne kazni zaradi posedovanja orožja in mamil. Okoljevarstveni aktivisti so trdili, da so ga zaprli zaradi "montiranega" procesa, pri katerem so sodelovali državni uradniki, lastniki zemlje in vodje kriminalnih združb, ki sodelujejo pri sekanju gozdov. Zaprtje Baldenegra je izzvalo ostre obsodbe na mednarodni ravni, tako da so ga potem leta 2004 izpustili.

V enem letu že drugi mrtvi prejemnik Goldmanove nagrade

Za svoja prizadevanja za varstvo okolja je leta 2005 prejel tudi prestižno Goldmanovo okoljevarstveno nagrado, poroča BBC. Baldenegra je že drugi prejemnik te nagrade, ki so ga ubili v manj kot letu dni. Marca lani so ubili honduraško okoljevarstveno aktivistko Berto Caceres, ki je nagrado prejela za svoj boj proti proti gradnji jeza, zaradi katere bi morali preseliti domorodne skupnosti.

Po podatkih organizacije Global Witness, je bilo med letoma 2010 in 2015 v Mehiki ubitih 33 okoljevarstvenih aktivistov.

K. T.