Evropska komisija bo Slovenijo tožila zaradi nezakonitih odlagališč

Podobni ukrepi proti drugim članicam

27. april 2017 ob 13:14

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija se je odločila proti Sloveniji sprožiti postopek pred Sodiščem EU-ja, ker ni zaprla in sanirala 28 nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje.

V skladu z evropskimi pravili morajo članice predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje, odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov.

Slovenija bi morala do 16. julija 2009 zapreti in sanirati občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov.

Zaradi nezadostnega napredka ji je komisija aprila 2016 poslala drugi opomin, s katerim je pozvala, naj ustrezno uredi 35 nenadzorovanih odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Določen napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 28 odlagališč do marca 2017 še vedno niso bili dokončno izvedeni. Da bi Slovenija postopek pospešila, je komisija proti slovenskim organom sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Podobni ukrepi so bili sprejeti proti šestim drugim članicam, in sicer proti Bolgariji, Cipru, Španiji, Italiji, Romuniji in Slovaški. Sodišče je že izdalo sodbe, ki obsojajo Bolgarijo, Ciper in Španijo.

Al. Ma.