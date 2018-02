Foto: Evropa kot ledeno kraljestvo - od Otoka do Hrvaške mraz in sneg

V Benetkah se je porušil eden izmed stebrov mosta

26. februar 2018 ob 10:47

Rim/London/Skopje - MMC RTV SLO, STA

Ne le Slovenijo, hud mraz je zajel velik del Evrope. V Nemčiji so preživeli najhladnejšo noč te zime, temperature krepko pod ničlo in sneženje se ta teden napovedujejo tudi Veliki Britaniji, v Rimu pa je po šestih letih celo snežilo.

V velikem delu Nemčije se je živo srebro to noč spustilo od 10 do 15 stopinj pod ničlo. Najhladneje je bilo v Turingiji, na Saškem, Bavarskem in v Baden-Württembergu, medtem ko je bilo nekoliko topleje na severovzhodu države, kjer pa je vseeno snežilo. Najnižjo temperaturo, -27 stopinj Celzija, so izmerili na najvišji gori Nemčije, Zugspitze.

Vremenoslovci tudi v prihodnjih dneh napovedujejo podobne razmere - temperature naj bi se v noči na sredo spustile še nižje kot preteklo noč.



Na Otoku kot na Islandiji

Izjemen mraz in sneg ta teden pričakujejo tudi po vsej Veliki Britaniji. Zaradi vetra bo občutek mraza podnevi kot ob temperaturah med 10 do 15 stopinjami pod ničlo, kar britanski vremenoslovci primerjajo z občutki mraza na severu Norveške in na Islandiji. Sneženje bo od danes postopoma zajelo celotno državo. Do srede zvečer v nekaterih predelih vzhodne Anglije in Severne Irske pričakujejo več kot 20 centimetrov snega, na Škotskem do deset centimetrov.

Sneženje mogoče tudi v Dalmaciji

Sneg, veter in hladno vreme se napovedujejo tudi Balkanu. V Srbiji bo danes najvišja temperatura dosegla dve stopinji Celzija pod ničlo.

Zimske razmere in veter močno ovirajo promet na Hrvaškem, kjer za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo Hrvaške in obalo danes ni odprtih cest. Vremenoslovci so napovedali občasno sneženje, predvsem v gorah in v Slavoniji. Rahlo sneženje je možno tudi ponekod v Dalmaciji. Opozorili so na močan severni veter, posebej ob severnem Jadranu, kjer so zaradi slabih vremenskih razmer razglasili rdeči alarm. Dnevne temperature bodo od treh stopinj Celzija v Dalmaciji do -12 stopinj v gorah.

Davi ob sedmi uri je bilo v Zagrebu devet stopinj pod ničlo, najnižjo temperaturo pa so namerili na Zavižanu na severnem Velebitu, kjer se je živo srebro spustilo 21 stopinj pod ledišče.

V Rimu šole in vrtci zaprti

Prebivalci Rima pa so se zbudili v sneženo jutro. Zapadlo je do pet centimetrov snega, grozi tudi poledica, zato so šole in vrtci v italijanski prestolnici ostali zaprti. V Rimu ni snežilo že od leta 2012, zato je županja Virginia Raggi ustanovila skupino za koordinacijo za čiščenje snega.

Šole so zaradi snega in mraza zaprli tudi v nekaterih delih hribovite dežele Abruci v osrednjem delu Italije. Na severu države pa se spopadajo s hudim mrazom, ki ga je prinesel ledeni sibirski veter. V Benetkah je ta v nedeljo porušil enega od stebrov na mostu Ponte della Liberta, ki povezuje Mestre z Benetkami. Most je bil do večera zaprt za promet v obe smeri. Steber se je zrušil na električni kabel tramvajske povezave, tako da je bila tudi ta več ur prekinjena.

V Trstu, kjer je bilo zjutraj minus 6 stopinj Celzija, so sunki burje dosegali hitrosti do 130 kilometrov na uro.

Prizore iz Rima, Londona, Makedonije in Kanarskih otokov si oglejte v galeriji.

A. P. J., foto: Reuters in EPA