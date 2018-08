Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Tjulenj v pariškem živalskem vrtu se hladi z ledeno kocko. Foto: AP V Španiji so turisti prevzeli špansko siesto - popoldne se zadržujejo notri, ven pa 'pokukajo' spet šele zvečer. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Tako vroče, da bi lahko v Evropi padel vročinski rekord Dodaj v

Foto: Evropa od juga do severa se poti v vročem zraku iz Afrike

Do zdaj najvišja izmerjena temperatura 48 stopinj v Atenah

3. avgust 2018 ob 17:40

Madrid/Lizbona/Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vroč zrak, ki prihaja iz Afrike, pregreva posebej Španijo in Portugalsko, kjer se je segrelo do 45 stopinj. Vročina je v Španiji zahtevala tudi dve življenji.

V nekaterih delih Španije – Extremaduri, Salamanci in Galiciji – so zaradi izjemno visokih temperatur izdali rdeči alarm, saj se je živo srebro v več mestih povzpelo na 44 stopinj. V Madridu in v drugih delih osrednje in jugozahodne Španije so namerili 40 stopinj, zato velja oranžni alarm. V četrtek sta zaradi vročinske kapi umrla dva Španca - 78-letnik, ki je delal na vrtu, in cestni delavec, ki je popravljal avtocesto, piše Guardian. Tako vroče bo do ponedeljka, nato pa bo temperatura občutno padla.

Tudi iz Portugalske poročajo o hudi vročini, kjer so v kraju Alvega severno od Lizbone v četrtek izmerili 45,2 stopinje Celzija.



Evropski rekord z 48 stopinjami držijo Atene

Najhuje naj bi bilo na Pirenejskem polotoku v soboto, ko pričakujejo, da bo padel vročinski rekord Španije in Portugalske – do zdaj so v obeh državah največ v zgodovini namerili malo čez 47 stopinj. Nekateri pa ugibajo, da bo morda padel tudi evropski rekord, ki že 40 let pri točno 48 stopinjah Celzija pripada Atenam.

Za zdaj s polotoka še ne poročajo o obsežnih gozdnih požarih, a so nujne službe v pripravljenosti.

Tudi v Franciji so temperature prvič to poletje presegle 40 stopinj. Za večji del države so razglasili rdeči alarm, ministrstvo za zdravje pa z več oglasi opozarja ljudi pred vplivom vročine.

V Nemčiji zaradi suše omejen ladijski promet

V Nemčiji je zaradi vročine in suše upadla raven številnih rek. Med drugim so morali na Renu in Labi omejiti ladijski promet. Iz nacionalnega parka Saška v Nemčiji pa poročajo o gozdnem požaru, do katerega imajo gasilci otežen dostop. Za zdaj požar še ne ogroža bližnjih naselij. Številni Nemci so si sicer zadnji trenutek premislili in se na počitnice raje kot na tradicionalni jug odpravili na sever. A tudi tu presenečajo temperature. Baltsko morje je namreč ponekod tako toplo kot Sredozemsko.

Na Nizozemskem, kjer je trenutni vročinski val najdaljši v zgodovini države, se borijo s pomanjkanjem vode.

Tudi Švedska je letos poleti dosegla rekord, in sicer najbolj vroč julij v več kot 250 letih. Od maja že ni resneje deževalo in država se spopada s sušo. Ledenik na gori Kebnekaise se je stalil do te mere, da ni več najvišji vrh države.

Prizore vročinskega vala od Španije do Švedske si oglejte v galeriji. Foto: Reuters, AP

