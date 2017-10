Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Posledice orkanskega vetra v Nemčiji. Foto: Reuters Razkrita streha sejemske palače v Pragi. Foto: Reuters VIDEO Po Evropi pustoši hud veter Dodaj v

Foto: Hud veter po Evropi sejal kaos

Najmanj šest smrtnih žrtev

29. oktober 2017 ob 16:58,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 23:21

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Medtem ko je pri nas agencija za okolje izdala oranžno opozorilo zaradi hudega vetra na vzhodu države, je veter povzročal hude nevšečnosti tudi v osrednji in severni Evropi. O težavah poročajo iz Poljske, Češke in Nemčije, po zdajšnjih podatkih pa je umrlo šest ljudi.

Veter je odkrival strehe, ruval drevesa in podiral električne drogove, zaradi obilnega dežja so ponekod poplavljale reke. Na Češkem in Poljskem je na tisoče ljudi ostalo brez električne energije. V Nemčiji je bil ponekod ohromljen železniški promet.



O dveh smrtnih žrtvah poročajo iz Češke. V mestu Trebič v osrednjem delu države je drevo padlo na neko žensko in jo ubilo, padlo drevo je bilo usodno tudi za starejšega moškega v kraju Jičin severovzhodno od Prage. Smrtna žrtev zaradi padlega drevesa je bila tudi na Poljskem - v bližini Szczecina je padlo drevo pokopalo avtomobil in voznika v njem. Še en človek je umrl v podobni nesreči v kraju Opole na zahodu države.

Vihar je dve smrtni žrtvi zahteval tudi na severu Nemčije ob Severnem morju. Umrl je 63-letni moški, ki je taboril in spal v kombiju, presenetil pa ga je hudournik. Njegov brat se je komaj rešil. Neka ženska pa je umrla, potem ko je prevrnilo njen motorni čoln.

Veter kot naravna nesreča

V Berlinu so zaradi viharnega vetra, ki so ga poimenovali Herwart, razglasili celo stanje naravne nesreče. Za zdaj so v nemški prestolnici obravnavali le enega poškodovanega, na katerega se je zrušil gradbeni oder, vendar so imeli gasilci polne roke dela z odpravljanjem posledic vetra. S težavami so se ubadali tudi v Hamburgu, kjer je zaradi viharja morje poplavilo zgodovinsko ribjo tržnico.

Podobno je bilo tudi na Dunaju, kjer so gasilci od sobote zvečer posredovali več kot 350-krat. Odstranjevati so morali padla drevesa, porušena ostrešja in podobno. V Avstriji je veter pihal s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro, češki meteorologi pa so namerili celo sunke s 180 kilometri na uro, sicer na vrhu najvišje češke gore, 1603 metre visoke Snežke.

Na Češkem je veter povzročal tudi težave v cestnem in železniškem prometu. Na severu države so bile gladine rek blizu poplavnim ravnem. Številna gospodinjstva pa so ostala brez elektrike. Samo na Češkem naj bi jih bilo več kot 100.000. Podobno je bilo tudi na zahodu Poljske, kjer je bilo brez oskrbe z elektriko okoli 200.000 ljudi.

K. S.