Foto in video: Ne kaže, da bi požar v Eko Plastkomu onesnažil Ščavnico

Prebivalci naj ne odpirajo oken, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

9. junij 2017 ob 07:33

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 16:02

Ljutomer - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Ljutomeru je v četrtek zvečer v skladišču podjetja Eko Plastkom izbruhnil požar in skladišče, v katerem so bili odpadne sveče, plastika in parafin, popolnoma uničil. Poginulih rib v reki Ščavnica ni, prve analize pa prav tako kažejo, da ni bilo onesnaženja.



Prve analize so pokazale, da so v Ščavnico stekle samo požarne vode, po prvih ugotovitvah pa nesreča v potoku ni povzročila okoljske škode, je povedala predstavnica Vodno-gospodarskega podjetja (VGP) Drava Ptuj Mirjana Feselj. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je danes izrazila prepričanje, da je koordinacija pristojnih služb po požaru v Ljutomeru boljša kot po požaru v Kemisu, je namreč dopoldne povedala, da naj bi bila s penami in parafini onesnažena tudi reka Ščavnica.

Delavci VGP-ja so pene na površini pobrali in odvzeli vzorca vode na lokaciji ob požaru in nad njo, tako da bodo lahko naredili ustrezno primerjavo, je pojasnila Fesljeva. "Vendar k sreči nismo opazili nobenih poginulih rib, tako da po sedanjih ocenah ni okoljske škode na potoku," je dodala Fesljeva.

Predstavniki VGP-ja Drava Ptuj bodo sicer še nekaj časa spremljali razmere, pustili so tudi pregrade na potoku, predvsem pa bodo počakali na natančnejše rezultate analiz. Fesljeva je ob tem še poudarila, da so penila, ki jih uporabljajo gasilci, do okolja prijazna in biološko razgradljiva.

Ljutomerska županja Olga Karba sicer upa, da bodo rezultati analize znani čim prej in bodo lahko na njihovi podlagi pravilno usmerjali ljudi. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je obljubil do ponedeljka, za zdaj pa, kot je dodala, še vedno velja, da naj se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih, če niso potrebe drugačne.

Izsledki analiz v nekaj dneh

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil tudi napotke prebivalcem ob večjih požarih, ki jih je objavil na svoji spletni strani. "Glede na naše predpostavke, da je tako kot v vrhniškem tudi v tem primeru prišlo do onesnaženja z dimnimi plini in sajami, smo pripravili navodila, ki smo jih posredovali štabu civilne zaščite. Štab smo prosili, naj jih razširi med organizacije, predvsem šole in vrtce," je dejal direktor inštituta Ivan Eržen. Zdravstveni inšpektorat je že opravil razgovore v šolah, ali so seznanjene z ukrepi in ali jih upoštevajo, kar so šole po njegovih besedah potrdile.

Če se pojavi vidno onesnaženje na območju, kjer so čutili vpliv dima, naj prebivalci vidno onesnažene pridelke zavržejo, sicer jih pa naj pred uporabo operejo, je še svetoval direktor NIJZ-ja.

Na vprašanje novinarjev glede škodljivosti plastike in parafina, ki sta gorela v požaru, je Eržen pojasnil, da je ta odvisna od temperatur, pri katerih gorita. Običajno se v požarih razvijejo zelo visoke temperature, več kot 1.100 stopinj Celzija, pri kateri dioksini in furani tudi zgorijo. Izsledki analiz zraka in vode bi po njegovih besedah morali biti znani v nekaj dneh.

Intervencija trajala vso noč

Požar, ki je izbruhnil v četrtek po 21. uri, je v glavnem pogašen, še vedno pa se nad pogoriščem vali dim, zato so ljudi do izvedbe meritev preventivno pozvali, da ostanejo v zaprtih prostorih. Ogenj je gasilo približno 300 gasilcev iz 30 gasilskih društev.

Kot je za Televizijo Slovenija povedal vodja intervencije Dušan Hunjadi, so se gasilci s požarom spopadali vso noč: "Takoj po obvestilu smo aktivirali celotno zvezo Ljutomer in še dodatne enote gasilske zveze iz Črenšovcev, Murske Sobote, Gornje Radgone in poklicno gasilsko enoto Nafta Lendava, da so prišli na pomoč."

Onesnažena Ščavnica

Glede onesnaženja reke Ščavnice je vodja ljutomerske civilne zaščite Branko Novak dejal, da gre po laični oceni najverjetneje za gasilsko peno, vendar morajo vse skupaj proučiti strokovnjaki vodnega gospodarstva. "Vsa meteorna voda je speljana v Ščavnico in je vprašanje, ali so tam kakšni lovilci, saj je to bil prej obrat za mesno industrijo, kjer ni bilo proizvodnje, ki bi zahtevala lovilce," je še dejal Novak.

Ob tem je pojasnil, da je gorel parafin in neočiščene sveče, torej tudi plastika, zato so regijski štab civilne zaščite zaprosili, da pozove pristojne k meritvam zraka, saj je oblak dima zaneslo tudi nad mesto. Ker se je dim razširil po celotnem mestu, je Novak že v petek zvečer prebivalce pozval, naj ne odpirajo oken in naj se zadržujejo v zaprtih prostorih, opozorilo še posebej velja za otroke, starejše in obolele.

Vodja pomurske civilne zaščite Martin Smodiš je potrdil, da so že aktivirali pristojne za monitoring zraka, medtem pa so ljudi pozvali, da se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj in da pred uporabo operejo povrtnine. Terensko koordinacijo je že prevzel poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, na teren so poslali tudi enote za spremljanje stanja zraka in vode. V pripravljenosti je tudi Arso, če bi ga civilna zaščita potrebovala.

Vzrok požara ostaja neznan

Poleg gasilcev so na kraju požara tudi kriminalisti, vzrok požara za zdaj še ni znan, prav tako pa še ni jasno, koliko škode je ogenj povzročil.

O vzrokih, škodi in posledicah požara prav tako ni želel ugibati direktor podjetja Marjan Gulič. Poudaril je, da je požar za podjetje, ki se ukvarja s sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč, velika katastrofa.

Okoljska ministrica je dopoldne še poudarila, da se vsi prizadevajo za to, da se primer Kemisa ne bo ponovil, da bo vse steklo hitreje in da bodo okoliški prebivalci dobili informacije hitreje, kot so jih dobili po požaru v Kemisu. Po njenih besedah se je tudi premier Miro Cerar že pozanimal, kako delujejo na terenu.

Sa. J., A. Č.