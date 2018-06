Foto in video: Petkovo neurje povzročilo škodo in številne težave

Veter je odkrival strehe in podiral drevesa

9. junij 2018 ob 10:39

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem in vetrom, ponekod tudi točo, povzročilo precej težav.

Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte. Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj.

Neurje s točo je v petek popoldne najprej zajelo območje od Črnomlja do Novega mesta, nato pa v večernih urah še vzhodno Slovenijo, vse od Posavja prek Kozjanskega in Podravja do Prlekije. Na pomoč pri sanaciji posledic neurja so morali priskočiti gasilci.

Celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje poroča o zalivanju prostorov z meteorno vodo in poškodovanih ostrešjih zaradi močnega vetra in vetrolomov.

Na območju občine Šmarje pri Jelšah je meteorna voda poplavila dvorišče in prostore gasilskega doma v Mestinju. Voda je zalila tudi osem učilnic osnovne šole v Rogaški Slatini, gasilci pa so posredovali tudi pri čiščenju vozišča, na katerem je bil mulj.

Težave na ptujskem in ormoškem

Nevihtni val, ki je prihajal iz jugovzhodne Slovenije, je široki pas na severovzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško zajel okoli 20. ure. Prizadete so bile občine Majšperk, Kidričevo, Goriščnica, Ormož, Sveti Tomaž, Dornava, Velika Nedelja in Ptuj.

"To noč, ki je za nami, beležimo dogajanje v osmih občinah. Aktiviranih je bilo 27 gasilskih društev in več kot 400 gasilcev," je povedal vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje v tem delu države Dragomir Murko.

V več kot 150 objektih je bilo potrebno črpanje meteorne vode, ki je zalila predvsem kletne prostore. Ta dela ponekod trajajo še danes. Zaradi razmočene zemlje se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov - v Svetem Tomažu je lokalna cesta danes zaradi tega še vedno zaprta. Zaenkrat ostaja zaprta tudi železniška proga v Cvetkovcih, ki jo je zalila meteorna voda.

V kakšnih desetih objektih, večinoma stanovanjskih hišah, je neurje poškodovalo strehe, med drugim v osnovni šoli Videm. Zaradi nevihte je bilo v petek zvečer brez oskrbe z električno energijo kar 10.900 uporabnikov Elektra Maribor. Kot sporočajo iz podjetja, jim je ob velikih naporih čez noč uspelo vzpostaviti ponovno oskrbo velike večine uporabnikov.

V Pomurju še dopoldan brez elektrike

Okoli 21. ure je nevihtni oblak zajel Pomurje, med obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra je padala tudi toča. Odkrilo je več streh, podrlo števila drevesa, zalilo ceste in kleti. Prebivalci na nekaterih območjih so še vedno brez elektrike. Nevihtni oblak je prizadel predvsem vzhodni del Pomurja, od Ljutomera in Veržeja do Beltincev in Dobrovnika. Kot je povedal tamkajšnji župan Marjan Kardinar, jim je zalilo celo občinsko zgradbo in ker so ostali brez elektrike, se je zamašila kanalizacija. Del občine tudi danes dopoldne še ni imel elektrike.

Nevihtna fronta je v Pomurju poškodovala tudi velik del električnega omrežja, največ izpadov je bilo na območjih Lendave, Ljutomera, Murske Sobote in Radencev. Okoli tri četrtine uporabnikov so uspeli priključiti na omrežje okoli 1. ure, nekateri pa so še vedno brez elektrike.

Poleg streh na več stanovanjskih hišah je veter odkril tudi streho na tamkajšnjem gasilskem domu. Sicer pa so bile na terenu številne gasilske ekipe na celotnem območju od Ljutomera do madžarske meje. Odstranjevali so podrto drevje, prekrivali odkrite strehe in črpali vodo iz poslopij. Na soboškem centru za obveščanje pravijo, da so številne gasilske enote še vedno na terenu.

Na območju vzhodne Slovenije in severne Hrvaške so v petek našteli več kot 28.000 udarov strel.

Posnetek toče iz okolice Črnomlja.

G. V.