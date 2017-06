Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Čeprav je požar, ki je izbruhnil v četrtek, v glavnem pogašen, se nad pogoriščem še vedno vali dim. Foto: RTV SLO VIDEO Požar v skladišču v Ljutomeru Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Po požaru v Eko Plaskomu onesnažena reka Ščavnica

Prebivalci naj ne odpirajo oken, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

9. junij 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 11:03

Ljutomer - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Ljutomeru je v četrtek zvečer v skladišču podjetja Eko Plaskom izbruhnil požar in skladišče, v katerem so bile odpadne sveče, plastika in parafin, popolnoma uničil. Ministrica za okolje Irena Majcen je dejala, da je bila s penami in parafini onesnažena reka Ščavnica.

Požar, ki je izbruhnil v četrtek po 21. uri, je v glavnem pogašen, še vedno pa se nad pogoriščem vali dim, zato so ljudi do izvedbe meritev preventivno pozvali, da ostanejo v zaprtih prostorih. Ogenj je gasilo približno 300 gasilcev iz 30 gasilskih društev.

Kot je za Televizijo Slovenija povedal vodja intervencije Dušan Hunjadi, so se gasilci s požarom spopadali celo noč: "Takoj po obvestilu smo aktivirali celotno zvezo Ljutomer in še dodatne enote gasilske zveze iz Črenšovcev, Murske Sobote, Gornje Radgone in poklicno gasilsko enoto Nafta Lendava, da so prišli na pomoč."

Onesnažena Ščavnica

Glede onesnaženja reke Ščavnice je vodja ljutomerske civilne zaščite Branko Novak dejal, da gre po laični oceni najverjetneje za gasilsko peno, vendar morajo vse skupaj proučiti strokovnjaki vodnega gospodarstva. Koncesionar in izvajalec službe Vodnogospodarsko podjetje (VGP) Drava Ptuj je zato že v navezi z regijskim štabom civilne zaščite ter na terenu izvaja konkretne ukrepe.

"Vsa meteorna voda je speljana v Ščavnico, in je vprašanje, ali so tam kakšni lovilci, saj je to bil prej obrat za mesno industrijo, kjer ni bilo proizvodnje, ki bi zahtevala lovilce," je dejal Novak.

Prebivalci naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

Branko Novak, poveljnik civilne zaščite Ljutomer, je povedal, da je gorel parafin, pa tudi še neočiščene sveče, torej tudi plastika, zato so regijski štab civilne zaščite zaprosili, da pozove pristojne k meritvam zraka, saj je oblak dima zaneslo tudi nad mesto. Ker se je dim razširil po celotnem mestu, je Novak že v petek zvečer prebivalce pozval, naj ne odpirajo oken in naj se zadržujejo v zaprtih prostorih, opozorilo še posebej velja za otroke, starejše in obolele.

Vodja pomurske civilne zaščite Martin Smodiš je potrdil, da so že aktivirali pristojne za monitoring zraka, medtem pa so ljudi pozvali, da se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj in da pred uporabo operejo povrtnine.

Vzrok požara ostaja neznan

Poleg gasilcev so na kraju požara tudi kriminalisti, vzrok požara za zdaj še ni znan, prav tako pa še ni jasno, koliko škode je ogenj povzročil.

O vzrokih, škodi in posledicah požara po poročanju STA-ja prav tako ni želel ugibati direktor podjetja Marjan Gulič. Poudaril je, da je požar za podjetje, ki se ukvarja s sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč, velika katastrofa.

