Foto in video: Po svetu v skrbi za Zemljo ugasnili luči

Luči so ugasnili v več kot 7.000 mestih, v 187 državah

26. marec 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V številnih mestih po svetu – letos so se akciji pridružili v rekordnih 187 državah – so v soboto zvečer z enournim ugašanjem luči opozorili na podnebne spremembe.

Pobudi organizacije Svetovnega sklada za naravo (WWF) se je pridružila tudi Slovenija, so sporočili iz WWF Adria in dodali, da je sodelovalo skoraj 30 slovenskih mest, med drugim Ljubljana, Maribor, Celje, Bled, Izola, Radovljica in Krško. V prestolnici so ugasnili razsvetljavo na Ljubljanskem gradu, obzidju Križank in Plečnikovih arkadah na osrednji ljubljanski tržnici.

Med prvimi so luči ugasnili v Avstraliji, kjer sta bila za eno uro v temo ovita tudi znamenita sydneyjska opera in pristaniški most. Sledila je Azija, kjer so luči med drugim ugasnili na nebotičnikih v Hongkongu, v kitajski prestolnici Pekingu, v Šanghaju itd. Pobudi so se letos prvič pridružili v Mjanmaru, kjer so v Jangonu na najsvetejši Zlati pagodi prižgali 10.000 oljnih svetilk.

V temo ovitih 3.000 znamenitosti

Ob 20.30 po krajevnem času so ugasnile tudi luči na znamenitem Eifflovem stolpu v francoski prestolnici. V Londonu sta bila med drugim v temo ovita Big Ben in Londonsko oko, v Berlinu pa Brandenburška vrata in mestna hiša. V Nemčiji je sodelovalo okoli 320 mest, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V temo je bil ovit tudi Rdeči trg v Moskvi, kjer so zbrani akcijo navdušeno pozdravili, je poročala TV Slovenija. Skupno naj bi bilo po svetu v temo ovitih okoli 3.000 znamenitosti.

Luči so ugasnili tudi v ZDA, med drugim na sedežu Združenih narodov v New Yorku in tamkajšnji stolpnici Empire State Building.

Gre za pobudo, v okviru katere mesta, podjetja in posamezniki v podporo boju proti podnebnim spremembam zadnjo soboto v marcu za eno uro, in sicer ob 20.30 po krajevnem času, ugasnejo luči.

