Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Čeprav je požar, ki je izbruhnil v četrtek, v glavnem pogašen, se nad pogoriščem še vedno vali dim. Foto: RTV SLO VIDEO Požar v skladišču v Ljutomeru Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: V skladišču ljutomerskega podjetja Ekoplast Kolednik izbruhnil požar

Prebivalci naj ne odpirajo oken, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

9. junij 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 10:16

Ljutomer - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V Ljutomeru je v četrtek zvečer v skladišču podjetja Ekoplast Kolednik izbruhnil požar in skladišče popolnoma uničil. Kot poroča Radio Slovenija, večjega onesnaženja ni.

Ogenj, ki je po 21. uri zajel stavbo, v kateri so bili odpadne sveče, plastika in parafin, je skladišče Ekoplast Kolednik popolnoma uničil. Sodelovalo je 30 gasilskih društev iz osmih gasilskih zvez z več kot 200 gasilci.

Kot je za Televizijo Slovenija povedal vodja intervencije Dušan Hunjadi, so se gasilci s požarom spopadali celo noč, požar pa še vedno ni popolnoma pogašen. "Takoj po obvestilu smo aktivirali celotno zvezo Ljutomer in še dodatne enote gasilske zveze iz Črenšovcev, Murske Sobote, Gornje Radgone in poklicno gasilsko enoto Nafta Lendava, da so prišli na pomoč," je povedal Hunjadi.

Ker gre za precej zahteven požar, se gasilci v skladišče še vedno niso prebili. Kot je pojasnil Hunjadi, gre za poseben požara, saj je temperatura v skladišču izjemno visoka, zato so odredili, da gašenja za zdaj poteka zgolj z zunanje strani skladišča. "Ko bo vstop mogoč, bomo začeli gasiti tudi žarišča v skladišču," je povedal vodja intervencije.

Prebivalci naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

Branko Novak, poveljnik civilne zaščite Ljutomer, je dodal, da vsak požar pusti posledice, nič drugače ne bo s požarom v Ljutomeru. Ker se je dim razširil po celotnem mestu, je Novak že v petek zvečer prebivalce pozval, naj ne odpirajo oken in naj se zadržujejo v zaprtih prostorih, opozorilo še posebej velja za otroke, starejše in obolele.

Po besedah Novaka je gorel parafin, pa tudi še neočiščene sveče, torej tudi plastika, zato so regijski štab civilne zaščite zaprosili, da pozove pristojne k meritvam zraka.

Vodja pomurske civilne zaščite Martin Smodiš je potrdil, da so že aktivirali pristojne za monitoring zraka, medtem pa so ljudi pozvali, da se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj ter da pred uporabo operejo povrtnine.

Vzrok požara ostaja neznan

Poleg gasilcev so na kraju požara tudi kriminalisti, vzrok požara za zdaj še ni znan, prav tako pa še ni jasno, koliko škode je ogenj povzročil.

O vzrokih, škodi in posledicah požara po poročanju STA-ja prav tako ni želel ugibati direktor podjetja Marjan Gulič. Poudaril je, da je požar za podjetje, ki se ukvarja s sortiranjem in predelavo odpadnih nagrobnih sveč, velika katastrofa.

Sa. J.