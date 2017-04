Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Žirafja brejost traja 15 mesecev, mladič pa ob skotitvi tehta okoli 70 kilogramov, v višino pa meri dva metra. Foto: Reuters Sorodne novice Foto in video: Žirafa tik pred kotitvijo preveč eksplicitna za YouTube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Žirafa April po dolgi brejosti skotila mladička

Mladiček se je že postavil na noge

15. april 2017 ob 17:21

New York - MMC RTV SLO

Žirafa April iz nekega ameriškega živalskega vrta, ki je s svojo brejostjo postala zvezda omrežja YouTube, je skotila svojega četrtega mladička.

15-letna April in njen partner Oliver v živalskem vrtu v zvezni državi New York sta se razveselila mladička. Osebje živalskega vrta se je že pred meseci odločilo, da bo dogajanje v njenem domovanju v času brejosti prenašalo po spletu. Njihovo zamisel so gledalci z navdušenjem sprejeli, saj si je neposredni prenos vsaj za trenutek ogledalo več deset milijonov ljudi.

A kmalu zatem je YouTube dobil pritožbo neke skupine za zaščito živali, ki se je nad prenosom pritožila, saj naj bi šlo za preveč eksplicitno vsebino, ki krši pravila glede golote. Po pritožbi tako živalskega vrta, ki je avtor neposrednega prenosa, kot tudi številnih uporabnikov YouTuba so na portalu ugotovili, da so z umikom videa storili napako ter prenos znova vzpostavili.

Razveselili so se naraščaja

Kotitev mladička je v zadnjih urah v živo spremljalo več milijonov ljudi. "Imamo mladička! Vse je potekalo točno tako, kot bi moralo," je dejal lastnik vrta Jordan Patch. Spol mladička sicer še ni znan, sama kotitev pa je potekala več ur.

Zjutraj po našem času je Patch na Facebooku pojasnil, da se kotitev začenja: "Odpovejte vse svoje načrte, našemu vrtu se bo pridružila še ena žirafa!" Žirafja brejost sicer traja 15 mesecev in Aprilina je bila še skoraj dva meseca daljša, kot bi predvidoma morala biti. To je prvi mladič za Oliverja ter četrti za April, ki do zdaj med brejostjo ali po skotitvi še nobenega ni izgubila, še poroča BBC.

P. B.