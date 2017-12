Foto: Naval na Japonskem - loterija določila, kdo bo prvi srečal pando

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Panda z "omamno dišečim" imenom osvaja svet. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Po 100 dneh mala panda le dobila "omamno dišeče" ime Dodaj v

21. december 2017 ob 19:55

Da je panda Šjang Šjang zvezda številka ena v tokijskem živalskem vrtu, dokazuje naval na žrebanje, s katerim so določili srečneže, ki so si lahko prvi od blizu pogledali prikupno žival.

Več kot 18.000 ljudi je želelo videti priljubljeno pando na prvi javni predstavitvi, okoli 2.000 pa jih je osvojilo srečno vstopnico. Ti so skozi steklo opazovali vsak gib pande, ki ji je družbo delala mama Šin Šin.

"Žal nam je, da nismo mogli ugoditi željam vseh, za loterijo smo se odločili, da se žival prilagodi in da jo v prihodnje tako lahko vidi več ljudi," so sporočili iz živalskega vrta vsem tistim, ki niso bili izžrebani. Da pa ne bi ostali čisto praznih rok, pa so jim omogočili ogled prek videoprenosa, svet pa so obšle tudi fotografije.

Šjang Šjang, ki se je skotila pred šestimi meseci, lepo napreduje, tako da si skrbniki lahko oddahnejo. Na začetku so namreč s strahom šteli dneve in trepetali za njeno življenje. Pred petimi leti, ko je bila panda Šin Šin nazadnje breja, je namreč njen potomec poginil le nekaj dni po rojstvu. Za njene oskrbnike sta tako rojstvo male Šjang Šjang kot njen razvoj zelo velika razloga za veselje, saj je septembra minilo trideset let, odkar se je v živalskem vrtu Ueno Zoo v japonski prestolnici nazadnje skotila (in preživela) zadnja panda.

Izraz Šjang Šjang, zapisan s kitajsko pismenko, ki pomeni "omamno dišeč", je bil izbran med več kot 322.000 predlogi, ki so jih guvernerki japonske prestolnice Juriko Koike poslali ljudje.

