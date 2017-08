Foto: Neurja so že povzročila precej škode v osrednji in jugovzhodni Sloveniji

Neurja so napovedana tudi na Obali

28. avgust 2017 ob 18:12,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na območju med Ljubljano, Litijo in Novim mestom so se popoldne razbesnela neurja, ki ponekod razkrivajo strehe, meteorna voda pa zaliva kleti. V Litiji je večji plaz zasul osebno vozilo.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo do sedaj najhuje v Litiji in okolici, kjer je veter razkril več streh in prevrnil nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila več kleti.



V Šmartnem pri Litiji je razkrilo cerkev in župnišče. V Litiji je večji plaz za blokom na Maistrovi ulici zasul osebno vozilo, voda pa je zalila klet tamkajšnjega muzeja.

V Trebnjem je veter razkril več streh, meteorna voda je poplavila nekaj kleti, zemljino je naneslo na nekatere ceste. Neurje z močnim vetrom se je razbesnelo tudi nad Žužemberkom, Novim mestom, Stražo, Mirno Pečjo ter nad Belo krajino. V Novem mestu je meteorna voda zalila prostore knjižnice. V Metliki pa je močan veter razkril del strehe industrijskega objekta.

Arso za nevihte z močnimi sunki severozahodnega vetra napoveduje tudi na Obali.

Foto: Marjan Janežič; Bobo

G. C.