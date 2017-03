Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Dalaj med igro. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Podobe malega orangutančka Dalaja raznežile ljudi

Prisrčna opica med igro

30. marec 2017 ob 19:02

Dresden - MMC RTV SLO

V živalskih vrtovih po svetu živi na tisoče živali, vsake toliko časa pa kakšna ukrade pozornost in srca javnosti. Tokrat se je v ospredju znašel mali orangutan iz Nemčije.

Dalajeve fotografije so svet obkrožile že teden dni po njegovem rojstvu julija 2015, ko so ljudje občudovali ljubeč prizor, kako stisnjen spi pri mami Daisy. To je bil tretji skupni mladič, ki ga je dobila s samčkom Tonijem, Dalajeve mehke glavice pa ni spuščala izpred oči.

Mali orangutan je pridno rasel in najraje jedel grozdje ter navduševal obiskovalce, zdaj pa je njegovo prisrčnost opazilo tudi fotografsko oko in podobe ne še dveletnega Dalaja so znova obšle svet. Ta starost pri orangutanih velja še za otroštvo, saj živijo tudi 50 let in več.

Dalaj je bil 32. orangutan, ki se je rodil v dresdenskem živalskem vrtu. Te živali živijo v gozdovih Bornea in Sumatre, spadajo pa med ogrožene vrste. Vse večje povpraševanje po palmovem olju namreč vodi v širitev teh nasadov in hkrati v krčenje njihovega naravnega okolja – sumatrskih orangutanov naj bi v divjini po ocenah tako živelo le še med 5.000 in 7.000.

V priloženih fotografijah si lahko ogledate malega Dalaja nekoč in danes.

T. H., foto: EPA