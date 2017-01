Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Bornejski orangutan je ena najbolj ogroženih živalskih vrst na svetu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Pozdravljen, svet! Mala orangutanka se predstavi.

Skotila se je pred tremi tedni

4. januar 2017 ob 16:22

Usti nad Labem - MMC RTV SLO/Reuters

Mala bornejska orangutanka po imenu Cantik se je pred dnevi prvič v življenju odpravila raziskovat svoje domovanje v češkem živalskem vrtu - in navdušila obiskovalce.

Mladičko je samica bornejskega orangutana, Nuninka, skotila pred tremi tedni, njuni oskrbniki pa za zdaj še ne vedo zagotovo, katerega spola je. Bolj verjetno je, da je Cantik ženskega spola, so pojasnili v živalskem vrtu v mestu Usti nad Labem, kjer so jo v torek prvič predstavili navdušenim obiskovalcem.

Cantik se je sicer večinoma stiskala k svoji mami, a je nekajkrat vseeno radovedno pogledala okoli sebe in opazovala obiskovalce, ki so jo zvedavo opazovali nazaj.

Za Nuninko je bila to že peta nosečnost - prvi mladiček ni preživel, preostali trije orangutani pa so zdaj že veliki in so jih preselili v živalske domove v Nemčijo in na Nizozemsko, so za Reuters še pojasnili v živalskem vrtu. Samice imajo načeloma enega mladiča na več kot pet let, kar pomeni, da v življenju skotijo ravno okoli pet mladičev.

"Porod je potekal hitro in brez težav, oskrbnik opic ga je imel celo priložnost gledati," je ob tem dejala tiskovna predstavnica živalskega vrta Vera Vrabcova in dodala, da Cantik zdaj lepo in pridno raste.

Izjemno ogroženi bornejski orangutani sicer v divjini živijo okoli 40 let, v ujetništvu pa lahko živijo tudi v pozna 50. leta.

