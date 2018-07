Foto: Preroški smrčki živali na svetovnem prvenstvu v nogometu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Surikata Timon se je pri napovedi uštela. Foto: Reuters S svojo pravilno napovedjo je letos presenetila koza Zabiyaka. Foto: Reuters Sorodne novice Gorila Koko, mojstrica znakovnega jezika, je poginila Dodaj v

Katere živali so letos pravilno napovedale izide tekem?

30. junij 2018 ob 17:48

Moskva - MMC RTV SLO

Živali, ki imajo talent za prerokovanje, niso nikoli tako priljubljene kot v času svetovnega prvenstva, ko na mačje, levje in kozje napovedi izidov tekem računajo nogometni navdušenci po vsem svetu.

Letos je najbolj priljubljeni preroški kosmatinec na svetovnem prvenstvu v nogometu zagotovo gluhi Ahil, ki biva v znamenitem muzeju Ermitaž v Sankt Peterburgu. Ahil pa ni edina mačka, ki zraven vsakodnevnega poležavanja opravlja še službo preroka ...

Tudi sedemletni beli bengalski tiger Khan je v ruskem živalskem vrtu v mestu Krasnojarsk poskušal predvideti izid tekme med Rusijo in Egiptom. Smrček ga je vodil k posodi z mesom, na kateri je bila nameščena ruska zastavica. Rusija je nazadnje zares slavila s tri proti ena.

V živalskem vrtu v ruskem mestu Samara so nogometni navdušenci računali na kozo Zabiyako. Njena naloga je bila, da napove izid tekme med Dansko in Avstralijo. Zabiyaka si je postregla s priboljškom za znakom "neodločeno". Tudi v tem primeru se je živalski instinkt izkazal za nezmotljivega. Med Dansko in Avstralijo je (sicer neuspešno) izbirala tudi surikata Timon, ki je izbrala dansko posodico s črvi.

Seveda pa preroške živali niso priljubljene le v Rusiji. V kolumbijskem živalskem vrtu Medellin je levinja Valentina poskušala odločiti, katera država bo slavila v boju med Kolumbijo in Japonsko. Čeprav je levinja svoje karte položila na domovino, se je motila.

