Foto: Prisrčni mladički bengalskega tigra osvajajo svet

Novi člani v živalskem vrtu

27. april 2017 ob 19:39

Kernhof - MMC RTV SLO

V avstrijskem živalskem vrtu White Zoo v Kernhofu v spodnji Avstriji so prvič predstavili prisrčne nove člane - mladičke bengalskega tigra.

Ti so se skotili 22. marca, vsak izmed njih pa je imel takrat zgolj kilogram. Da mladički lepo napredujejo, pa so v živalskem vrtu pokazali včeraj, ko so prvič javnosti predstavili tigrčke - vsak izmed njih zdaj tehta pet kilogramov.

Mladičkom so dali že imena - samički sta Mia in Mautzi, njuna bratca pa sta Falco in Toto.

Fotografije novih zvezd avstrijskega živalskega vrta si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: EPA