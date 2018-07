Foto: Slovenijo zajele nevihte, preteklo noč huda ura v hrvaški Istri

Nestanovitno vreme

22. julij 2018 ob 17:18

Ljubljana,Pulj - MMC RTV SLO, STA

Po dokaj sončnem dopoldnevu se je popoldne nad nekaterimi kraji razbesnelo neurje. Piha močen veter, ponekod imajo težave z meteorno vodo, na agenciji za okolje pa ne izključujejo pojava toče.

Kot kaže, je ozračje nad Slovenijo precej nestabilno, saj skoraj vsak dan poročamo o nevšečnostih, ki jih povzročajo neurja in nevihte. Dežurna vremenoslovka na Arsu Katja Kozjek je za STA pojasnila, da je danes v primerjavi s soboto v višinah manj vetra, kar pomeni, da so nevihte bolj stacionarne. Lahko pa zaradi tega nastanejo lokalno močnejši nalivi.

Popoldne se je pojavilo nekaj neviht, pri katerih je bila verjetnost toče velika, a do zdaj močnejših ni bilo. Nevihte se bodo pojavljale še v prihodnjih urah, potem pa se bo nekako do noči stanje umirilo.

Popoldanske nevihte so že povzročile nekaj težav. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so meteorne vode poplavljale ponekod na območju Medvod in Ljubljane, kjer je pihal tudi močan veter. Na območju Škofje Loke je veter popoldne podrl drevo na streho hiše in osebno vozilo. Gasilci pa so razžagali drevo, ki se je zaradi močnega vetra podrlo na cesto v Grajskem Logu v občini Šmarje pri Jelšah.

Na Šolski cesti na Otočcu v občini Novo mesto je zemeljski plaz popoldne cesto popolnoma zaprl. Sanacijo so že začeli delavci CGP Novo mesto, ki so zagotovili polovično prevoznost ceste. Na cesto pri naselju Križe v občini Brežice pa je v neurju nanosilo kamenje in zemljino, je še razvidno iz podatkov Uprave RS za zaščito in reševanje.

Lepšega vremena še ni na vidiku

Vremensko dogajanje bo še naprej spremenljivo. V ponedeljek se bo deževno vreme nad Slovenijo širilo z vzhoda. Napovedane so strnjene padavine, ki se bodo zjutraj z vzhoda razširile na osrednji del države. Na zahodu pa bo ostalo večinoma suho.

Popoldne se bo stanje umirjalo, padavine bodo postopno ponehale, lahko pa ponekod še nastane kakšna ploha. V torek in sredo bo po večini sončno, mogoča je kakšna posamezna ploha ali nevihta v popoldanskem času.

V drugi polovici tedna se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte spet povečala. Daljšega stabilnejšega in lepšega vremena tako za zdaj še ni na vidiku, je povedala Kozjekova.

Huda ura v hrvaški Istri

Hrvaško Istro je v noči na nedeljo zajelo silovito neurje z močnim deževjem, vetrom in grmenjem. Še posebej hudo je bilo v Umagu, kjer so v dveh urah zaznali več kot tisoč udarov strel. V bližnjem naselju Petrovija je strela udarila v drevo na tamkajšnjem pokopališču in zanetila požar. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili in preprečili širjenje ognjenih zubljev na bližnjo kapelico.

Okoli 3. ure zjutraj je nevihta zajela še Pulj, kjer je v nekaterih delih mesta padala toča v velikosti slive. Tu so izmerili tudi najmočnejše sunke vetra – 70 kilometrov na uro.

