Lemurji v naravnem okolju živijo le na Madagaskarju in veljajo za zelo ogrožene. Foto: EPA

Foto: Trije lemurji gredo v svet

Naraščaj v kölnskem živalskem vrtu

28. april 2017 ob 16:34

Köln - MMC RTV SLO

Dva črno-bela lemurja in en rjavi iz živalskega vrta v Kölnu so se na veliko veselje (in razneženost) obiskovalcev prvič odpravili raziskovat svoje okolje.

S prihodom pomladi so na plan prvič v življenju pokukali številni pred kratkim skoteni mladički v živalskih vrtovih po Evropi. Že pred dnevi smo poročali o naraščaju v živalskem vrtu White Zoo v Kernhofu v spodnji Avstriji, kjer so luč sveta ugledali štirje mladički bengalskega tigra, dve samički (Mia in Mautzi) ter dva samčka (Falco in Toto).

Zdaj pa so svet obšle fotografije naraščaja v kölnskem živalskem vrtu, kjer so se izjemno razveselili treh malih lemurjev (dveh črno-belih in enega rjavega), ki so se skotili 31. marca oz. 1. aprila.

Javnosti so jih prvič predstavili v četrtek, ko so mladički prvič pokukali iz varnega zavetja. Radovedno so opazovali svojo novo okolico, se gugali na vrveh in vejah ter preizkušali, kaj od tega bi bilo primerno tudi za pod zob.

T. K. B., Foto: EPA