Foto: V Laosu, "vodni bateriji Azije", po zrušitvi jezu 3.000 ljudi potrebuje pomoč

25. julij 2018 ob 08:13

Vientiane - MMC RTV SLO, Reuters

Zaradi zrušitve jezu na hidroelektrarni v odročnem delu Laosa je umrlo 19 ljudi, več kot 3.000 prebivalcev čaka na nujno pomoč.

Po podatkih oblasti so skoraj 3.000 ljudi oblasti rešile. Jez so še gradili, porušil pa se je zaradi obilnega monsunskega deževja, ki je povzročilo poplave. Voda je poplavila najmanj sedem vasi, saj se je razlilo pet milijard kubičnih metrov vode. Nekateri so se rešili tako, da so splezali na strehe hiš, drugi so se zatekli na lesene čolne.

Nesreča se je zgodila v zelo odmaknjeni pokrajini Attapeu na skrajnem jugu te azijske države, v bližini meje z Vietnamom in Kambodžo. Ker gre za slabo dostopno območje, tudi reševalna akcija poteka počasneje. Zrušili so se pomožni jezovi, ki so varovali gradbišče projekta Sepjansko-Senamnovske hidroelektrarne (Xe Piang in Xe Namnoy), ki jo gradijo laoška, tajska in južnokorejska podjetja.

Laos, ena redkih komunističnih držav na svetu in ena najrevnejših držav v Aziji, želi postati "vodna baterija Azije", zato gradi velike hidroelektrarne, elektriko pa nato izvaža sosedam, predvsem Tajski. V zadnjem času je država dokončala gradnjo kar 11 jezov, 11 jih trenutno gradijo, še več kot ducat pa načrtujejo. Okoljevarstvene organizacije že dolgo svarijo pred posledicami tako obsežne gradnje hidroelektrarn za okolje in tamkajšnje prebivalstvo.

Lani se je v severni pokrajini Laosa porušil jez na hidroelektrarni Nam Ao, ki je prav tako sprožil obsežne poplave.

