Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ognjenik se trese od avgusta. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: V strahu pred ognjenikom z Balija evakuirali skoraj 50.000 ljudi

V Indoneziji 130 delujočih ognjenikov

25. september 2017 ob 12:55

Kuta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Z indonezijskega otoka Bali so evakuirali skoraj 50.000 ljudi, saj se oblasti bojijo, da bo po več kot 50 letih znova izbruhnil ognjenik Agung.

Ognjenik, ki leži okoli 75 kilometrov od znanega turističnega kraja Kuta, se trese že od avgusta.

Indonezijske oblasti so opozorilo pred skorajšnjim izbruhom ognjenika izdale v petek in odredile obvezno evakuacijo z območij, ki so od ognjenika oddaljena 12 kilometrov ali manj.

Kot je sporočila indonezijska agencija za ukrepanje v naravnih nesrečah, je do danes območje pod vulkanom zapustilo že 48.540 ljudi, ki so se preselili v zatočišča ali k sorodnikom. Končna številka bo še višja, saj na območju živi več kot 60.000 ljudi. Priljubljena turistična območja so za zdaj še na varnem, so pa nekatere države izdale varnostna opozorila za svoje državljane. Posvarile so tudi pred morebitnimi odpovedmi letov.

Nekaj ljudi sicer zavrača obvezno evakuacijo, ki so jo odredile indonezijske oblasti, saj ne želijo zapustiti svoje živine.

S pobočij ognjenika so umaknili tudi okoli 2.000 glav govedi.

Ognjenik Agung, ki je visok 3.031 metrov, je zadnjič izbruhnil leta 1963. Takrat je bruhal skoraj leto dni, izbruh pa je zahteval okoli 1.200 življenj.

V Indoneziji leži okoli 130 dejavnih ognjenikov.

A. P. J.