Gasilci po neurju odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo iz objektov

Neurje po Sloveniji povzročilo številne nevšečnosti

6. julij 2018 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi močnih sunkov vetra so več vej in drevo padli na lokalni vlak, ki je peljal iz avstrijske strani proti Prevaljam. Padlo drevo je razbilo nekaj stekel na vagonu, v katerem pa ni bilo potnikov. Vseh osem potnikov je namreč sedelo na drugem vagonu, ki ga drevo ni poškodovalo. Vlak pa je moral ustaviti tudi zaradi drugega podrtega drevesa na progi, ki so ga pomagali odstraniti gasilci.

Sicer pa so prevaljski gasilci do jutra opravili 22 intervencij, med njimi je večinoma šlo za prečrpavanje vode. Največ težav jim povzroča Štefanov potok, ki se je, ker se sanacija potoka še ni začela, znova preoblikoval v deročo reko skozi središče Prevalj.



Podrta drevesa in zalite kleti

Gasilci so imeli delo tudi drugje po severovzhodni Sloveniji. Med drugim so morali posredovati v Polžanski vasi v občini Šmarje pri Jelšah, kjer so črpali meteorno vodo iz dveh stanovanjskih objektov in dveh silosov ter očistili dvorišča in odtoke. Na območju Šmarja pri Jelšah so nudili tudi pomoč občanom pri prekrivanju streh in odstranjevanju podrtih dreves.

Polne roke dela so imeli tudi gasilci na Planini pri Sevnici, kjer so v Prapretnem iz kletnih prostorov stanovanjske hiše in iz industrijskega objekta izčrpali meteorno vodo. Prav tako so posredovali zaradi močnega vetra v Tajhtah, kjer so zaščitili odkrito streho stanovanjske hiše s folijo, v Planinski vasi so pokrili streho s kritino, posredovali so tudi v Visočah, kjer je veter prestavil leseni del hleva.

Gasilci so posredovali še na Kamenem in v Šentjurju, kjer so pokrili odkriti stanovanjski hiši ter razžagali in odstranili drevo, ki se je podrlo na pešpot in kolesarsko stezo. Nekaj dreves se je podrlo tudi na območju laške in radeške občine. Na Svibnem je močan veter razkril del strehe stanovanjske hiše.