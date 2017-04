Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Lovci svarijo, da bodo jeleni ob povečanem odstrelu iztrebljeni. Foto: MMC RTV SLO

Gozdarji za odstrel jelenov, lovci ne

Zadnjih 70 let se število jelenov povečuje

9. april 2017 ob 22:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med gozdarji in lovci vre. Prvi pravijo, da je v naših gozdovih preveč jelenov in da ti uničujejo drevje, zato predlagajo večji odstrel kot lani. Lovci pa svarijo, da bodo jeleni ob povečanem odstrelu iztrebljeni.

Letošnji načrt Zavoda za gozdove, ki ga mora potrditi še minister, je odstreliti nekaj manj kot 9.000 jelenov, torej 16 odstotkov več, kot je bilo načrtovano za prejšnje leto. V resnici se jih odstreli manj, nekaj sto pa jih pokončajo volkovi. Največ škode jeleni povzročijo na kočevskem in postojnskem, po gozdovih, travnikih, njivah. Odškodnine pa kmetje ne dobijo.

Koliko je jelenov v Sloveniji, nihče ne ve. Vemo pa, da jih je vsako leto 1.900 več. Zadnjih 70 let se število jelenov povečuje, zdaj pa je zraslo čez vse meje, pravijo na Zavodu za gozdove. Pojavili so se tudi na območjih, kjer jih prej ni bilo, denimo na Dravskem polju in na Vipavskem. Gozdarji opozarjajo, da uničujejo gozd - predvsem mlado drevje, ki se ga država trudi zasaditi, potem ko je staro uničil žled in lubadar.

