Gradnja kanalizacije v Ljubljani razburja nekatere občane. Pristojni zagotavljajo, da je projekt varen

Kanalizacija poteka mimo vodnega zajetja

8. december 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Velik projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je največji kohezijski projekt. Obsega nadgradnjo odpadne kanalizacijeke vode v treh občinah, Medvodah, Vodicah in Ljubljani. V slednji bo nova kanalizacija tekla ob robu polja, ki je vodno zajetje za dobršen del Ljubljane. Kritike, da bi lahko prišlo do onesnaženja vodnega zajetja v Klečah, vodje projektov zanikajo.

Kanal C0, ki povezuje Ljubljano s sosednjima občinama Medvode in Vodice, že od predstavitve sproža številna ugibanja glede varnosti, predvsem zaradi trase, ki teče ob polju, vodnemu zajetju Kleče. Umestitev kanala pa ni naključna, traso so zarisali že pred 47 leti.

Večina stanovalcev, ki živijo ob Savi, projektu ne nasprotuje, nam potrdijo tamkajšnji kmetovalci, projekt pa ima nekaj nasprotnikov.

Kanal C0 bo potekal ob Nemški cesti, ki jo vidite za mano, nekateri lastniki zemljišč pa si obetajo dober zaslužek. V kanal C0 bodo vgradili najsodobnejše cevi, spoji pa imajo več zaščit, zatrjujejo v Družbi za razvoj infrastrukture. Pitna voda v prestolnici z gradnjo tega kanala ne bo ogrožena, dodajajo.

Da je projekt kanalizacijskega voda C0 ustrezen je ocenila tudi Agencija za okolje, v tem postopku pa se je sklicevala na že izdana vodna soglasja in ni še enkrat preverjala vplivov na posamezne segmente okolja. Vsa zagotovila projektantov, izvajalcev in nadzornikov pa ne prepričajo nasprotnikov projekta, ki trdijo, da bi ta vod lahko ogrozil oskrbo s pitno vodo na severu Ljubljane.

Boštjan Veselič, Televizija Slovenija