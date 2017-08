Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večina požarov naj bi bila podtaknjena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaška v boju s požari - ognjena črta pri Drnišu daljša od 6 kilometrov

Najhujši požari v zadnjih letih

22. avgust 2017 ob 09:53

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški gasilci na območju Šibenika in Zadra se še vedno borijo z obsežnimi požari. Najhuje je v okolici mesta Drniš, kjer je bilo ponoči na delu več sto gasilcev, v pripravljenosti pa so prav vsi hrvaški gasilci.

Po poročanju hrvaških medijev so ogenj uspeli ustaviti približno kilometer in pol pred Drnišem. Požar ni zahteval žrtev ali gmotne škode v naselju, a stanje je še naprej resno. Ognjena črta je namreč dolga šest kilometrov, požar pa je izbruhnil na težko dostopnem območju, kjer raste predvsem borov gozd. Gasilcem je na pomoč prišlo tudi sto pripadnikov hrvaške vojske ter dva kanaderja, v pripravljenosti pa je še več kot 200 vojakov iz bližnjih vojašnic.

Prijeli sedem mladeničev

Minister za notranje zadeve Davor Božinović je za HRT dejal, da ne morejo izključiti suma, da so požari podtaknjeni. Zaradi utemeljenega suma podtikanja požarov so v bližini Knina prijeli sedem ljudi, med katerimi je šest mladoletnih in en 18-letnik. Dva med njimi sta državljana Srbije.

V ponedeljek je bilo najhuje na območju Benkovca v bližini Zadra, kjer je ogenj že ogrožal stanovanjske hiše. Poleg Benkovca so požari izbruhnili tudi pri Pakoštanah, Svetem Filipu in Jakovu, Vrani in Turnju, kjer je ogenj zaradi močne burje ogrožal tudi promet na cesti med Zadrom in Biogradom. Od nedelje popoldne so na območju Zadra posredovali pri kar 32 požarih.

S hrvaškega ministrstva za obrambo so v ponedeljek sporočili, da je bilo ta dan na delu največje število letal v letošnji poletni sezoni, saj so hrvaške zračne sile sodelovale pri gašenju desetih požarov, skupno pa so odvrgle več kot 1.000 vodnih bomb, kar je največ v enem dnevu do zdaj.

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je dejal, da so požari na Hrvaškem v letošnji poletni sezoni najhujši v zadnjih letih. Omenil je, da je v letu 2012 v požarih zgorelo 41.000 hektarjev gozdov in rastlinja, letos pa že 83.000 hektarjev. Pojasnil je, da je bilo letos dolgo obdobje brez dežja z veliko močnega vetra ter izpostavil tudi neodgovornost ljudi, ki naj bi namenoma ali nehote povzročili številne požare ob obali.

A. P. J.