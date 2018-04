Inšpektorja ovadena, ker nista preprečila okoljske katastrofe

Po požaru v Ekosistemih so pretresli delo vpletenih odgovornih

12. april 2018 ob 18:14

Novo mesto - MMC RTV SLO

Inšpektor je potrdil neobstoječa dovoljenja, izginile so fotografije ogledov odlagališča, dopisi so ostali založeni v predalih. Sporne prakse, ki jih je ugotovil nadzor, preiskuje tudi policija.

"Skoraj kot roman opisuje, kako je bilo vse narobe in kako so bile posamezne države in lokalne službe tukaj vmešane," ugotovitve inšpekcije za javno upravo opisuje Franci Plut iz Civilne iniciative Zalog-Loke. Ta je potrdila, da okoljski in gradbeni inšpektor kljub številnim prijavam in opozorilom več let nista uspešno in učinkovito v skladu s pooblastili ukrepala zoper lastnike predelovalnice odpadkov Ekosistemi v Straži pri Novem mestu, ki je nato julija lani zgorela.

Ne meji ekokriminala?

Iz pogorele predelovalnice še vedno iztekajo izcedne vode, saj stanja kljub zagotovilom predsednika vlade Mira Cerarja niso sanirali. Ta je ob obisku pet dni po požaru dejal: "Zame je tudi zelo pomembno, da v prvem obdobju zagotovimo vse za zdravje ljudi in okolje, da ga zavarujemo pred kakšnimi vplivi." So pa občani z zapisnikom inšpekcije dobili vsaj potrditev svoje ocene, da odgovorni leta niso opravili svojega dela, kar bi tako vpliv odpadkov na okolje kot posledičen požar preprečilo.

Inšpektor potrdil dovoljenje, ki ga ni bilo

Poročilo je razkrilo številne nepravilnosti pri delu gradbenega inšpektorja. Ta je v nadzoru leta 2011 ugotovil, da družba Ekosistemi ima vsa ustrezna gradbena in uporabna dovoljenja, čeprav je prvega pridobila leta 2012, uporaba objekta za opravljanje tovrstne dejavnosti pa ji je bila dovoljena z uporabnim dovoljenjem, izdanim v letu 2014. Torej tri leta po ugotovitvi inšpektorja, da ga imajo. Okoljski inšpektor pa je prišel celo v nasprotje z lastnim mnenjem, saj je sredi postopka odvzema okoljevarstvenega soglasja zatrdil, da je stanje sanirano, nato pa nekaj mesecev pozneje med novim pregledom ugotovil, da ni tako. Še več, vse fotografije, ki naj bi dokazovale sanacijo, so iz spisa izginile.

Iz zapisnikov so izginile fotografije

"K zapisniku niso bile priložene oziroma so izginile fotografije, ki so bile priloga zapisnika, s tem da je bil ta zapisnik pomemben za odločanje v neki konkretni zadevi," pojasnjuje glavna inšpektorica Lidija Apohal Vučković. Prav zato so policiji naznanili sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ker so bile odkrite takšne nepravilnosti, da bi lahko šlo za nevestno delo.

Policija: Kriminalisti ugotavljajo zlorabo pooblastil

Na policijski upravi Novo mesto so potrdili, da "kriminalisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja z zlorabo javnih pooblastil". Inšpektorat za javno upravo je predlagal tudi disciplinske ukrepe zoper dva inšpektorja in dva uradnika. "Mislim, da bi lahko sklepali, da so te nepravilnosti vplivale na to, da je bilo reševanje tega problema tako dolgotrajno," je prepričana inšpektorica.

Sanacija se po več mesecih ni niti začela

Požar je julija lani pretresel Slovenijo, saj je zagorelo le dva meseca po Kemisu na Vrhniki. Medtem ko v Kemisu poteka sanacija in bodo po besedah direktorja Emila Nanuta do konca meseca že zagnali predelavo tekočih odpadkov, pogorišče na Dolenjskem sameva. Še več, na njem se ob sodih z oznakami nevarne vsebine nabira voda, ki odteka na bližnja polja in proti reki Krki.

Lastniki bi navozili nove odpadke

Sanacija, ki jo je obljubila vlada med obiskom pogorišča poleti, se še ni začela. "Pojavile so se celo ideje, da bi sem pripeljali še sedem tisoč ton odpadkov, ki bi jih zmešali s pet tisoč tonami tukaj," opozarjajo v civilni iniciativi, kjer upajo, da bodo ob vseh ugotovljenih nepravilnostih kljub močnim lobijem dosegli, da v njihovem okolju ne bo več nevarnosti za prebivalce.

Jure Brankovič