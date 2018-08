Inšpektorji za okolje ugotovili kršitve Kemisa in njegovega vodstva

Odločba okoljskih inšpektorjev še ni pravnomočna

9. avgust 2018 ob 11:25

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Novogoriška območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici je izdala odločbo, da sta Kemis in njegov nekdanji direktor Emil Nanut v dveh točkah kršila okoljevarstveno dovoljenje in zakon o varstvu okolja, med drugim, ker niso zagotovili zajema odpadnih vod.

Po poročanju Dnevnika naj bi Kemis kršil okoljevarstveno dovoljenje, ker ni zagotovil zajema gasilskih vod in razlitih nevarnih snovi, zaradi česar je prišlo do okoljske škode v potoku Tojnica. Poleg tega naj bi okoljevarstveno dovoljenje kršil tudi, ker na dan inšpekcijskega pregleda konec maja 2017 ni zagotovil obratovanja v skladu z dovoljenjem, saj niso ustavili naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

V okoljevarstvenem dovoljenju je navedeno, da mora upravitelj ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Območna enota inšpektorata je ugotovila tudi kršitev zakona o varstvu okolja, ker Kemis med 15. majem lani, ko je prišlo do požara, in 23. majem ni obvestil ministrstva za okolje in prostor o neposredni nevarnosti za nastanek okoljske škode.

Prvostopenjski inšpektorat je obema naložil opomin in globo, Kemisu za 265.000 evrov, Nanutu pa za 12.500 evrov.

Odločba še ni pravnomočna

Kemis in Nanut naj bi se že pritožila inšpektoratu za okolje in prostor. Če bo odločitev postala pravnomočna, pa ni znano, ali bo v tem primeru sledil tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

Območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici je prekrškovni postopek začela lani poleti, odločbo pa je po letu dni izdala na začetku junija letos.

G. C.