Zaradi Irme na Floridi 6,5 milijona domov brez elektrike

Razdejanje bodo v ZDA še dolgo odstranjevali

12. september 2017 ob 10:37,

zadnji poseg: 12. september 2017 ob 10:58

Washington - MMC RTV SLO, STA

Na Floridi je zaradi razdejanja, ki ga je povzročil orkan Irma, okoli 6,5 milijona oziroma dve tretjini domov ostalo brez elektrike. Irma se je medtem premaknila v Georgio in Južno Karolino.

V Georgii je brez elektrike 1,5 milijona ljudi, v Južni Karolini pa 100.000. V prvi državi so umrli trije ljudje, v drugi pa najmanj eden. V Atlanti so zaprli šole, letalski prevoznik Delta je v ponedeljek odpovedal skoraj tisoč poletov, glavno mesto Georgie pa je prvič v svoji zgodovini izdalo opozorilo pred tropsko nevihto. Neurje se bo pozneje premaknilo še v Alabamo, Misisipi in Tennessee.

Irma je predtem kot orkan prizadela Florido in povzročila razdejanje, ki ga bodo še dolgo odstranjevali. Na severovzhodu Floride je povzročila hude poplave v mestu Jacksonville, kjer je narodna garda rešila okrog 50 ljudi, povsem pa je razdejala otočje Keys, ki je bilo do torka zjutraj še vedno ločeno od celine, saj je bila edina avtocesta močno poškodovana.

Guverner Floride Rick Scott, ki si je ogledal uničenje iz zraka, je zagotovil, da bo pomoč prišla, vendar pa je menil, da bo morda treba evakuirati 10.000 ljudi, ki so ostali na domovih kljub ukazu za evakuacijo. Otočje Keys ima skupaj okrog 79.000 prebivalcev. Irma je ob otočje zadela kot orkan 4. kategorije s hitrostjo vetrov okrog 209 kilometrov na uro, pozneje pa je oslabela in na poti mimo Naplesa in Tampe ni povzročila tako velikega razdejanja, kot so pričakovali.

Hudo razdejanje, več mrtvih

Irma je na Floridi za seboj pustila najmanj pet mrtvih, porušene hiše, podrte žerjave, izruvana drevesa in raztrgane električne daljnovode, zaradi česar je trenutno brez elektrike 13 milijonov ljudi oziroma 6,5 milijona domov, kar predstavlja dve tretjini vsega prebivalstva države. Na obalo je pometala čolne, uničila vodovode in kanalizacije, na njeni poti ni ostal cel noben mobilni dom. Poseben problem bodo še nekaj časa predstavljali "razseljeni" aligatorji.

Floridske oblasti medtem preganjajo posameznike, ki so se odločili, da bodo izropali domove in jemali stvari iz zapuščenih trgovin. Kazensko ovadeni bodo tudi lastniki domačih živali, predvsem psov, ki so jih pustili privezane na milost in nemilost neurju. V zavetišča se je po Floridi zateklo 180.000 ljudi, vendar tam večinoma niso sprejemali hišnih ljubljenčkov.

Udarec za gospodarstvo

Irma je skupaj s Harveyjem, ki je konec avgusta udaril v Teksasu, povzročila veliko gospodarsko škodo, zaradi katere naj bi bila gospodarska rast v tretjem četrtletju letošnjega leta za odstotno točko počasnejša kot brez neurij. Obnova bo sicer v zadnjem četrtletju letos in v prvem četrtletju 2018 gospodarsko rast pospešila.

Zaradi Harveyja in Irme je zaprta petina vseh rafinerijskih zmogljivosti ZDA, trgovine so prazne, Florida pa še nekaj časa ne bo imela veliko turistov. Bank of America predvideva, da bo Harvey stal ZDA 108 milijard dolarjev, Irma pa po predvidevanjih bonitetne hiše Moody's do 92 milijard dolarjev. Zaradi Irme so od sobote na Floridi odpovedali 9.000 poletov, letališča po državi pa so ostala zaprta tudi v ponedeljek.

Irma je kot orkan 5. stopnje na Karibih za seboj pustila za seboj 34 mrtvih in veliko uničenje. Na Kubi je umrlo deset ljudi, od tega največ v Havani, ki je bila poplavljena.

Na pomoč Svetemu Martinu, kjer je umrlo deset ljudi, prihajata ladja francoske mornarice in francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je doma deležen kritik zaradi prepočasne pomoči. Tja so letalo za evakuacijo ameriških turistov poslale tudi ZDA. Na nizozemski del Svetega Martina pa je že prispel kralj Willem Alexander, ki si je ogledal škodo in se zahvalil reševalcem. Velika Britanija je svojim ozemljem na območju na pomoč poslala vojaško ladjo.

B. V.