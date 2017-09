Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Irma je ponoči pustošila po otokih St. Martin in St. Barts. Foto: EPA Prebivalci San Juana v Portoriku pripravljajo zaloge vode. Foto: EPA VIDEO Orkan Irma se krepi Sorodne novice Karibi se pripravljajo na orkan Irma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Irma pustoši po Karibih, strah na Floridi narašča

Vetrovi Irme dosegajo hitrost do 300 kilometrov na uro

6. september 2017 ob 07:19,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 16:06

San Juan - MMC RTV SLO, STA

Orkan Irma, ki ga označujejo za enega najmočnejših v Atlantiku doslej, pustoši po Karibih. Potem ko je ponoči dosegel otok Barbuda, o popolnem pustošenju poročajo tudi s priljubljenih turističnih otokov Saint-Martin in Saint-Barthelemy, francoskih čezmorskih ozemelj.

Irma je dosegla najvišjo, peto stopnjo moči ter prinaša vetrove s hitrostjo do 300 kilometrov na uro, močno deževje in rekordno visoko plimovanje. Kakšno opustošenje točno je pustila za sabo na Barbudi, delu otoške države Antigva in Barbuda, za zdaj še ni jasno, saj so povezave s tem otokom trenutno popolnoma prekinjene.

Z otokov Saint-Martin in Saint-Barthelemy (bolj znan kot St. Barts) medtem že poročajo o hudih poplavah, še posebej na obalnih območjih zaradi valovanja morja. Francoske oblasti so opozorile, da je škoda po trenutnih ocenah precejšnja - porušene so štiri "najtrdnejše" stavbe na Saint-Martinu, komunikacija med obema otokoma in Parizom pa je pretrgana.

Že danes zjutraj so opozorili, da več tisoč ljudi na omenjenih otokih zavrača umik na varno, zato so francoske oblasti močno zaskrbljene. Pozneje so oblasti še zvišale stopnjo nevarnosti na najvišjo ter obenem prepovedala kakršno koli gibanje na prostem, tako peš kot z avtomobilom. Morebitne kršitelje čakajo kazni.

Zaskrbljeni tudi na Floridi

Orkan bo zdaj prešel Portoriko, Dominikansko republiko in Haiti, potem pa nadaljeval pot proti Kubi, zaradi česar so oblasti zaprle več letališč, letovišč, več tisoč prebivalcev na najbolj ogroženih območjih so evakuirali, druge prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na varno. Kot poroča BBC, je v Portoriku med pripravami na orkan umrl 75-letni moški.

Zaskrbljenost zaradi Irme se sicer še dodatno krepi na Floridi. Verjetnost, da bo orkan ne le dosegel to ameriško zvezno državo, ampak tudi pustošil po obsežnih območjih, se namreč po oceni tamkajšnjih vremenoslovcev povečuje. Kot je sporočil ameriški državni center za orkane, se orkan premika s hitrostjo 24 kilometrov na uro in bi utegnil biti "potencialno katastrofralen." Kritičen bo predvsem konec tedna.

Ameriški predsednik Donald Trump je zato razglasil izredne razmere na Floridi, v Portoriku in na ameriških Deviških otokih. Zaradi orkana pa so obvezno evakuacijo odredili na območju Key Westa.

Irma jo je medtem že zagodla tudi papežu Frančišku, saj so morali njegovo letalo na poti v Kolumbijo zaradi orkana malce preusmeriti. Kot so pojasnili v Vatikanu, bo papeževo letalo po novem letelo nad Barbadosom, Grenado ter Trinidadom in Tobagom.

Za Irmo se na Atlantiku že razrašča tretja tropska nevihta Jose, ki naj bi se v orkan razvila proti koncu tedna.

