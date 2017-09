Irma se z vetrovi, ki presegajo 200 kilometrov na uro, bliža Floridi

Miami tako rekoč izpraznjen

10. september 2017 ob 08:12,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 09:15

Miami - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Arhipelagu Florida Keys južno od Floride se že približujejo vetrovi s hitrostjo približno 200 km/h, ki napovedujejo prihod orkana Irma v to tretjo najbolj naseljeno ameriško zvezno državo.

Orkan je povzročil veliko škode na številnih karibskih otokih, vključno s severno obalo Kube, in na Floridi poskrbel za eno izmed največjih evakuacij v zgodovini ZDA, saj so selitev odredili 6,3 milijona ljudem. Orkan je v soboto ob prečkanju Kube sicer nekoliko oslabel, zdaj pa je znova pridobil moč in bo dosegel južni del Floride ter jo prečkal po zahodni strani kot orkan četrte stopnje, kar je druga najvišja stopnja. Irma je po do zdaj zbranih podatkih zahtevala najmanj 25 življenj in povzročila veliko gmotno škodo.

"To je nevihta izjemno uničevalne moči, vsakogar pozivam, naj upošteva navodila oblasti," je tvitnil ameriški predsednik Donald Trump.

Več kot 260.000 ljudi brez elektrike

Valovi ob zahodni obali Floride naj bi bili visoki do 4,6 metra, kar bi lahko na nižje ležečih predelih povzročilo pravo razdejanje in poplave. Sredi noči po krajevnem času je bilo na Floridi več kot 260.000 prebivalcev že brez električne energije. Med množično evakuacijo je tudi Miami na jugovzhodu polotoka, ki ima 400.000 prebivalcev, tako rekoč izpraznjen. Do 7. ure zjutraj po krajevnem času v Miamiju velja policijska ura. V soboto so odpovedali več kot 2.000 letov.

Najhujši orkan, ki ga je Florida doživela v zadnjih letih, je bil orkan Andrew, ki je leta 1992 uničil 125.000 hiš, zahteval 40 smrtnih žrtev in povzročil za 26 milijard dolarjev škode, večinoma na jugu države okrog Miamija.

Pred slabima dvema tednoma je orkan Harvey v Teksasu in Louisiani zahteval najmanj 60 žrtev. Irma naj bi na Florido s sabo prinesla več kot dvakrat manj dežja, kot ga je Harvey v Teksas, so pa prebivalci lahko bolj v skrbeh zaradi silovitega vetra, ki naj ne bi oslabel.

V Havani evakuirali 10.000 ljudi

Na Kubi orkana pete stopnje niso imeli vse od leta 1932. Evakuirali so več kot milijon ljudi. Poročajo o porušenih drevesih in naraslih vodah, začasno so bile prekinjene telekomunikacijske povezave, večje škode pa Irma ni povzročila. V Havani so z obalnega področja mesta, Malecona, evakuirali 10.000 ljudi. "Iskreno povedano, pričakovali smo, da bo huje," je olajšano 39-letni Yolexis Domingo, a dodal, da bo vseeno trajalo nekaj časa, da se bo lahko vrnil domov, kajti njegov dom je poplavljen, veter pa je odnesel tudi del strehe.

Jose je prizanesel Karibom

Irmi sledi še en orkan Jose, ki pa na francoskih Karibih, kjer je Irma povzročila veliko opustošenje, ni povzročil večje škode. Vseeno tamkajšnji meteorologi opozarjajo, da nevarnost še ni povsem minila. Jose je sicer trenutno orkan četrte kategorije. Meteorologi tudi napovedujejo, da se bo Jose zdaj obrnil proti severu in ne bo dosegel obale ZDA.

M. R., K. T.