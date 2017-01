Je Hrvaška bitko za teran sprožila še pred vstopom v EU?

Delegirani akt naj bi bil pripravljen že leta 2014

25. januar 2017 ob 19:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pridobili smo dokumente iz primera teran, dopisovanje med kmetijskim ministrom in evropskim komisarjem Hoganom, pa tudi pisma, ki jih je Hrvaška poslala Evropski komisiji. Kot kaže, je Hrvaška ta primer sprožila že sredi leta 2013, torej še pred vstopom v Evropsko unijo.

Kot je znano, je Evropska komisija začela postopek za sprejetje delegiranega akta, ki mu Slovenija nasprotuje. Kmetijski minister Dejan Židan v teh pismih komisarja za kmetijstvo Hogana opozarja na pomen terana za Slovenijo in ga poziva, naj varuje pravni red in ne dovoli Hrvaški, da bi pri označevanju vina navajala ime teran. A če sklepamo iz odgovorov komisarja, je Hrvaška ta primer odprla že pred vstopom v Evropsko unijo. To je jasno tudi iz dopisa, ki ga je že maja 2013 Hrvaška poslala Evropski komisiji. V njem so tudi hrvaški argumenti za uporabo imena teran, a je besedilo prekrito.

Še več, Evropska komisija je očitno že pred koncem leta 2014 pripravila delegiran akt, s katerim hrvaški dovoljuje uporabo imena teran, poleg tega evropski komisar Židanu v pismu sporoča, da je teran res zaščitena označba porekla, a da ta zaščita ni absolutna.

Slovenski tožbi proti komisiji se ne bo mogoče izogniti

Kot je še zapisano v teh dokumentih, je bilo več sestankov in pogovorov med Slovenijo in komisijo na različnih ravneh. A šele od konca leta 2014 naprej. Se je res, kot pravi minister Židan, komisija dogovarjala s Hrvaško za slovenskim hrbtom? Pri komisiji danes molčijo. "Mi smo komisijo prepričevali, da ne legalizira te nezakonite prakse," je dejal Židan.

Kakor koli, slovenski tožbi proti komisiji se ne bo mogoče izogniti. Hkrati to pri nas postaja vroča politična tema. Poslanci SDS-a zahtevajo nujno parlamentarnih odborov za kmetijstvo in za zadeve Evropske unije in pisna pojasnila, kaj je minister Židan naredil, da bi zaščitil teran.

Tadeja Anžlovar, TV Slovenija