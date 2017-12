Jug Filipinov je prizadel tropski vihar Tembin. Našteli so že 133 mrtvih.

15.000 ljudi je moralo zapustiti domove

23. december 2017 ob 09:35,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 11:17

Manila - MMC RTV SLO, STA

Tropski vihar je na jugu Filipinov sprožil številne hudourniške poplave in zemeljske plazove. Potem ko iz narasle reke potegnili več deset trupel, je število smrtnih žrtev naraslo na 133. Več kot 80 ljudi je pogrešanih.

Največ ljudi je umrlo v pokrajini Lanao del Norte in provinci Zamboanga del Norte. Najmanj 18 jih je umrlo v pokrajini Lanao del Sur, trije v provinci Bukidnon in en v mestu Iligan City, so sporočile filipinske oblasti. Okoli 15.000 ljudi je moralo zapustiti domove.

Vihar Tembin je južni filipinski arhipelag Mindanao, na katerem živi okoli 20 milijonov ljudi, dosegel v petek, ko je bilo tudi največ žrtev. Prinesel je obilne padavine, ki so povzročile hudourniške poplave in sprožile več zemeljskih plazov. Več vasi je odrezanih od sveta, nekaj vasi pa naj bi dobesedno odneslo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guardian poroča, da je filipinski meteorološki urad sporočil, da se vihar premika proti morju in da bo Filipine zapustil do ponedeljka.

Vihar po viharju

Tembin se je nad Filipini razbesnel le teden dni po tropskem viharju Kai-Tak, zaradi katerega je v osrednjem delu države umrlo 54 ljudi. 24 ljudi še pogrešajo.

Filipini se pogosto znajdejo na poti velikih tropskih viharjev, ki pridejo iz Tihega oceana. Vsako leto jih to otočje povprečno prizadene okoli 20, najbolj pa trpijo najrevnejši predeli na revnem jugovzhodu države. Najhujši je bil tajfun Haijan, ki je novembra 2013 v osrednjem delu države zahteval 7.350 smrtnih žrtev. Številna mesta so bila dobesedno izbrisana z obličja zemlje.

B. V.