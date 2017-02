Kalifornijo zajelo eno najhujših neurij v zadnjih letih

18. februar 2017 ob 16:21

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Neurje, ki je zajelo jug Kalifornije, so meteorologi poimenovali kar "vremenska bomba". Po informacijah sta v ameriški zvezni državi z največ prebivalci umrli dve osebi.

Po podatkih losangeleških gasilcev je ena oseba umrla zaradi udara električnega toka, potem ko je drevo med podiranjem za seboj potegnilo kabel daljnovoda. BBC poroča o še eni smrtni žrtvi, ki je utonila v vozilu, ko je to zajel vodni tok sredi mesta Victorville.

Številna gospodinjstva so ostala brez elektrike, več sto ljudi pa je moralo zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zapustiti svoje domove. Gasilci so morali z napihljivimi čolni pomagati nekaj ljudem, ki so ostali ujeti zraven reke Los Angeles. Podrtih naj bi bilo skupno okoli 150 daljnovodov, na losangeleškem mednarodnem letališču pa so morali odpovedati 64 letov. Dodatnih 269 so jih preložili.

Evakuacija območja pod jezom Oroville

Opozorila pred vodnimi ujmami so izdali tudi v mnogih drugih delih zvezne države, ki jo je to zimo zajelo že več neurij. Močno deževje je napolnilo vodne rezervoarje, zaradi česar so morali pred dnevi evakuirati prebivalce območja pod jezom Oroville, severno od Sacramenta. Akumulacijsko jezero je bilo namreč popolnoma polno in inženirji so se bali, da normalne zmogljivosti izpuščanja vode iz jezu ne bodo več zadostovale in bo treba poplaviti območje ali pa bo prišlo do katastrofalnih poplav po zrušitvi jezu.

Zaradi nevarnosti zemeljskih plazov so oblasti evakuirale prebivalce mesta Duarte ob vznožju gorovja San Gabriel vzhodno od Los Angelesa. Evakuacijo so priporočili tudi nekaterim prebivalcem mesta Camarillo Springs. Meteorologi so vse prebivalce pozvali, naj bodo pozorni na vsak podrti daljnovod, saj lahko električni tok potuje po poplavljenem območju in udari tudi v osebe, ki niso v neposredni bližini mesta poškodbe daljnovoda. Kot piše BBC, je meteorolog Ryan Maueu dejal, da je v enem tednu v Kaliforniji padlo toliko dežja, kot v 154 dneh preteče vode v Niagarskih slapovih. Vremenske razmere naj bi se v kratkem umirile.

