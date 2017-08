Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi posledic močnih sunkov vetra so imeli nekaj dela gasilci na Obali, drugje večjih težav ni bilo. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub ohladitvi vremenoslovci obljubljajo: Poletja še ni konec

Na Obali težave povzročal veter

20. avgust 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prehod hladne fronte je nekaj nevšečnosti povzročil na Obali, kjer je v avtokampu večja veja padla na baldahin prikolice, drevo pa je delno padlo na avtomobil. Drugih večjih težav nevihte niso povzročile.

V soboto je Slovenijo zajela hladna fronta, ki je prinesla nekaj padavin in znatnejšo ohladitev z jutranjimi temperaturami od 10 do 15 stopinj Celzija, burja je ponoči ovirala promet na severnem Primorskem, sunki vetra pa so težave povzročili tudi v Izoli, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Ponoči je tako v avtokampu Jadranka v Izoli zaradi močnega vetra večja veja padla na baldahin kampprikolice, drevo pa na izhodno pot iz kampa in delno na osebno vozilo, ki pa ni poškodovano. Gasilci so veje in drevo razžagali in odstranili s ceste. V Sežani so gasilci izčrpali meteorno vodo, ki je zalila klet v stanovanjskem bloku, v Kopru pa so posredovali, ker je zaradi močnega vetra odtrgalo klimatsko napravo, ki se je nato zapletla v vrvi za obešanje perila in obvisela na zunanji steni stanovanjskega objekta, še piše na spletni strani uprave.

Poletja še ni konec

Po napovedi vremenoslovca Janeza Markoška ta hladna fronta še ne pomeni konca poletja. Za prihajajoči teden namreč vremenoslovci napovedujejo sončno vreme, sprva sicer s svežimi jutri. Ponekod se bo zjutraj pojavila megla. Od srede naprej bo postopoma spet topleje, tako da konec tedna že lahko ponovno pričakujemo temperature okrog 30 stopinj Celzija, je v soboto povedal dežurni meteorolog.

Sveža jutra, a postopno spet topleje

Danes bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugje pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo še posamezne plohe. Pihal bo vzhodni do severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva povsod precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Čez dan bo v notranjosti Slovenije občasno zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do okoli 15, najvišje dnevne pa od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo nato sončno in postopno spet topleje, v gorskem svetu pa se bo v nedeljo in ponedeljek spet nekoliko povečala možnost popoldanskih ploh ali neviht.

