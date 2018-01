Ko se zdi, da sneži povsod, le pri nas ne. In tudi še ne bo.

Za snežne padavine za zdaj ni obetavnejših napovedi

10. januar 2018 ob 21:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko se nekatera območja zahodno od Slovenije spoprijemajo z obilnim sneženjem, vremenoslovci za našo državo v prihodnjih dveh tednih ne napovedujejo večjih padavin in tako tudi ne snega.

V preteklih dneh je sneg pobelil celo Španijo in puščavske sipine v Sahari, poročali smo o snežnem neurju v ZDA, obilno sneženje je zajelo tudi našo neposredno bližino - zimskošportnih središčih v Švici in Franciji ter v italijanskih Alpah.

"Vedeti morate, da so tam višji hribi in da je tudi precej visoko deževalo. Pri nas so hribi nižji. Poleg tega je bila situacija stacionarna, precej časa so bile padavine na enem mestu, proces je dobesedno stal na mestu in v takšnih primerih lahko nekatera območja dobijo veliko, druga pa malo ali manj padavin. In to je bil eden od takšnih primerov," je vremensko dogajanje nad Evropo opisal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje Andrej Velkavrh.

Vse skupaj se je dogajalo nad zahodnim Sredozemljem. To so bile t. i. orografske padavine, ko so vetrovi potisnili vlažen zrak od juga proti hribom. Prišlo je do hitrega vzpona z morja in Padske nižine v visoke Alpe. Nastalo je veliko padavin, ker je bilo v Sredozemlju veliko vlage, je pojasnil.

Nič ne diši po snegu

Medtem vremenska napoved za Slovenijo za prihodnja dva tedna ne kaže posebnih padavin. Nekaj manjših padavin bo v notranjosti Slovenije do konca tedna, proti sredini prihodnjega tedna se nato nekoliko povečajo možnosti za padavine, a za zdaj ne kaže na kaj posebnega ali na večje količine.

Za snežne padavine tako za zdaj ni obetavnejših napovedi.

VIDEO Tisoči ujetih v zimskošportnih središčih

VIDEO Alpska središča pod snegom

T. H.