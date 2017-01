Lastniki kurilnih naprav imajo na voljo 68 licenciranih dimnikarjev

Prvo leto proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev

19. januar 2017 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo prvi seznam dimnikarskih služb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami. Lastniki malih kurilnih naprav imajo tako na voljo 68 različnih izvajalcev.

Po zakonu o dimnikarskih storitvah, ki je bil po številnih zapletih, o katerih smo že poročali, lani nazadnje sprejet, si bodo lastniki malih kurilnih naprav lahko sami izbrali izvajalca dimnikarskih storitev.

Za izbiro imajo čas do 30. junija, po tem pa se bo štelo, da so izbrali tistega, ki jim je storitev izvajal v okviru koncesij. Seznam bodo na ministrstvu sproti osveževali s podatki z upravnih enot, kjer poteka pridobitev ustreznih dovoljenj in licenc za opravljanje dimnikarskih storitev.

Seznam dimnikarjev z ustreznim dovoljenjem in licenco si lahko ogledate na spletni strani ministrstva za okolje. Seznam bodo sproti osveževali.



Med prostim trgom in regulacijo

Tudi po ukinitvi koncesij so dimnikarske storitve obvezne za lastnike malih kurilnih naprav. Če dimnikarskih storitev ne bodo naročili, jim namreč grozi globa. Dimnikarji pa zdaj lahko storitve opravljajo kjer koli po Sloveniji. Obvezno pa se morajo odzvati pozivu lastnikov malih kurilnih naprav, ki so jim najbližje, če ti ne najdejo drugega izvajalca dimnikarskih storitev.

Dimnikarske storitve so tako od letošnjega leta razpete med prostim trgom in regulirano dejavnostjo. Saj imajo tako dimnikarji kot lastniki malih kurilnih naprav predpisane obveznosti. Med drugim imajo ponudniki dimnikarskih storitev določeno najvišjo dovoljeno ceno za posamezne dimnikarske storitve.

