Lenarčič bo predstavil rezultate 20.000 km dolge poti čez Azijo

Misija Green Light World Flight

16. maj 2018 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letalec in okoljski raziskovalec Matevž Lenarčič in vodja znanstvenega dela odprave Griša Močnik bosta na Institutu Jožefa Stefana predstavila rezultate enomesečne raziskovalne misije Green Light World Flight.

9. aprila je Matevž Lenarčič začel izvajati svetovne letalske meritve absorpcije aerosolov nad Azijo. Z ultralahkim letalom Dynamic WT9 je po enem mesecu in preletenih 20.000 kilometrih 10. maja končal svojo misijo. Zbiral je podatke o onesnaženju, povezanem s podnebnimi spremembami. Med aerosoli, ki so jih zaznavale merilne naprave na letalu, je najpomembnejši črni ogljik, ki je za CO2 drugi največji povzročitelj segrevanja atmosfere.

"Koncentracije absorbirajočih aerosolov so odvisne od dejavnosti virov, disperzije v atmosferi in hitrosti odstranjevanja. Nad puščavami in v tropih je mešanje v atmosferi učinkovito zaradi razlik v temperaturah med nočjo in dnevom. Nad Sibirijo so padavine učinkovito odstranjevale aerosole iz zraka, kljub gozdnim požarom, nad katerimi je letelo letalo z instrumenti," so opažanja tokratne misije opisali na spletni strani GreenLight WorldFlight.

Tokratni polet čez Azijo je zanimiv, ker je Lenarčič letel nad območji, kjer doslej ni bilo še nobenih ali zelo malo meritev. Rezultate bosta Lenarčič in Močnik predstavila ob 14.15 na Institutu Jožefa Stefana, prenos bomo predvajali v živo.

La. Da.