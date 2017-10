Letina oliv bo odlična, a skromna

V zadnjem času oljkarje skrbi bakterija xylella fastidiosa, ki povzroči, da propadejo cela drevesa in pred njo ni druge rešitve kot posek. Pojav bakterije, ki se je pred leti pojavila najprej v južni Italiji in se ne omejuje zgolj na oljke, so že zazanli tudi v Franciji in predstavlja resno nevarnost tako z vidika pridelka kot vpliva na kulturno krajino, zato je treba pozornost tudi pri razmnoževalnem materialu rastlin, poroča Slovenska tiskovna agencija.