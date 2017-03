Lovci in "ljubitelji" narave nadlegujejo s transponderji označene živali

1. marec 2017 ob 10:08

Ogrožene živalske vrste, kot so volkovi, so pogosto lahka tarča lovcev, ki se jih lotijo kar s pomočjo radijskih ali satelitskih signalov iz ovratnic. Označene živali lažje nadlegujejo tudi ljubitelji narave, opozarjajo znanstveniki.

Naravno okolje in obnašanje tako ogroženih kot neogroženih živalskih vrst, ki so označene z transponderji je prizadeto tako s strani lovcev kot ljubiteljev narave, saj ulovijo radijski signal in se zlahka približajo dvijim živalim, po poročanju BBC-ja opozarjajo znanstveniki. Zato so začeli raziskovati negativne vplive in škodo zaradi označevanja z lokacijskimi transponderji, sistem pa se mora spremeniti, da ga bo težje zlorabljati, so še opozorili.

Biolog na univerzi Carleton v Kanadi Steven Cooke je izpostavil, da je vedno večje število znanstvenikov, ki raziskujejo živalske vrste s pomočjo označevanja s transponderji, vedno bolj zaskrbljeno zaradi nezaželenih posledic omenjene tehnologije. Takšen način raziskovanja in zaščite divjih živali, še posebej ogroženih vrst, je sicer sproduciral neverjetno pozitivne rezultate. Tako so naprimer v okviru enega večjih projektov letno označili kar 100 tisoč rib in jih spustili v reko Kolumbijo, da bi preučevali število in migracijske vzorce, je dodal.

Označevanje živali s transponderji pa ima tudi temno stran, saj signale lahko prestrežejo tudi ljudje, ki imajo slabe namene. Profesor Cooke je v sodelovanju s skupino znanstvenikov raziskal številne zaskrbljujoče primere, ko so označene živali postale lahka tarča divjih lovcev, fotografov pa tudi "ljubiteljev" narave.

Primeri lova na označene živali

Znanstveniki so navedli primer morskih psov v zahodni Avstraliji, ki so bili označeni v okviru ohranitvenega in zaščitnega programa, a to je pripomoglo zgolj k njihovem pobijanju, saj so ljudje prestregli njihove radijske signale in jih zlahka polovili.

Drug primer je iz Indije in govori o divjih lovcih, ki so hekali GPS signale iz ovratnic zaščitenih bengalskih tigrov. Komercialne ribiške barke so pogosto prestregale radijske signale, da bi našle ribe in večje vrste čigar plen so. Nasprotniki zaščite in ponovne naselitve volkov v ZDA prav tako hekajo signale, da bi lažje polovili živali, še navajajo v raziskavi.

Nekateri nacionalni parki so sicer po Cookovih besedah že sprejeli korake, da bi preprečili zlorabe in sicer s prepovedjo vnosa radijskih sprejemnikov, ki lahko prestrežejo signale iz transponderjev.

Označevanje pomembno prispeva k zaščiti vrst

Profesor Brendan Godley, ki je direktor centra za ekologijo na Univerzi Exeter iz Velike Britanije, je pojasnil, kako obnašanje živali vpliva na njihovo ranljivost. Morski psi so v tem pogledu izredno ranljivi. Ker so vedeli približno lokacijo morskega psa, so ga zlahka zvabili v bližino z vabami, saj se takoj odzove. Na drugi strani se kakšna druga živalska vrsta ne odzove na takšen način in jo zato, čeprav je prav tako označena, veliko težje najdejo.

Označevanje po njegovih besedah pomembno prispeva k ohranitvenim dejavnostim in jih naredi veliko bolj učinkovite. "Že po dveh tednih označevanja morskih želv, šlo je za orjaške usnjače, smo lahko pokazali, da morski park, ki smo ga postavili za njih ni ustrezen," je navedel primer. S pomočjo tako pridobljenih podatkov so lahko ribiške ladje preusmerjali stran od območja kjer so bile trenutno želve.

