Mačke, božanska bitja, ki povezujejo umetnost in naravo ter zavzemajo Dunaj

Dve mačkam posvečeni razstavi v avstrijski prestolnici

8. avgust 2017 ob 15:06

Dunaj - MMC RTV SLO

Prirodoslovni muzej na Dunaju trenutno ponuja na ogled razstavo Mačja košara in levji brlog z začetkom oktobra pa se pod isto streho odpira še interaktivna razstava Pes in mačka.

Živalim, ki že tisočletja spremljajo človekov vsakdan in so lahko in spoštovane ali in strašljive, se poklanja današnji svetovni dan mačk. Že pred 32.000 leti so na stene jam slikali leve, pri starih Egipčanih pa so bile deležne božanskega čaščenja. Mačke imajo dandanes v večini vlogo hišnih ljubljenčkov. Zanje je znano tudi, da ob božanju ugodno vplivajo na človekovo razpoloženje.

Pogost umetniški motiv na štirih tačkah

Razstava Mačja košara in levji brlog v Prirodoslovnem muzeju na Dunaju (Naturhistorisches Museum Wien) združuje umetnost z naravo ter prinaša okoli 250 eksponatov. Nagačene male in velike mačke prikazuje ob boku najrazličnejših slik, grafik in drugih umetnin vse od zgodnje zgodovine do minulega stoletja.

Na ogled so med drugim tudi dela enega najpomembnejših slikarjev nemške renesanse Lukasa Cranacha starejšega, nemškega kiparja, slikarja in grafika Maxa Klingerja, slikarja Franza von Matscha ter Gustava Klimta. Na razstavi pa ne umanjkajo niti mumificirane mačke iz starega Egipta. Razstava Mačja košara in levji brlog bo v dunajskem Naravoslovnem muzeju na ogled do 8. oktobra.

Dva antagonista, oba človekova ljubljenčka

Nekaj dni pred zaprtjem te postavitve, natančneje 4. oktobra, se pod isto streho odpira razstava Pes in mačka. Napovedujejo jo kot dinamično interaktivno razstavo o ljudem manj znani plati hišnih ljubljenčkov, ki v avstrijsko prestolnico prihaja iz pariškega Cite des Sciences, enega največjih znanstvenih muzejev v Evropi.

Primerjajte svoje sposobnosti z mačjimi in pasjimi

Postavitev Pes in mačka sestavljajo trije sklopi. Prvi je Vsakodnevni spremljevalci, ki osvetljuje kulturne vidike tisočletnega sobivanja psov in mačk s človekom. Naslednji, ki je naslovljen Kaj pravzaprav razmišljajo, obiskovalcem s pomočjo iger in računalniških animacij daje možnost videti, slišati in čutiti kot ti štirinožci ter tako bolje razumeti njihovo vedenje. Zadnji sklop V njihovi koži pa obiskovalce vabi k preizkusu svojih sposobnosti, ki jih lahko nato primerjajo s sposobnostmi štirinožnih prijateljev.

S to razstavo bodo obiskovalci lahko spoznali zanimive informacije o sposobnostih, lastnostih, čustvih in inteligenci štirinožcev, ki so jih na podlagi tridesetletnega raziskovanja teh živali dognali znanstveniki. Postavitev Pes in mačka bo v dunajskem Prirodoslovnem muzeju na ogled do 2. aprila prihodnjega leta, so še sporočili s Predstavništva mesta Dunaj.

P. G.