Madrid uvaja prepoved vožnje za avtomobile zaradi onesnaženja

Težave glavnega mesta Španije

29. december 2016 ob 08:28

Madrid - MMC RTV SLO

Madrid je prvo mesto v Španiji, ki je v četrtek uvedlo prepoved vožnje za polovico večine zasebnih avtomobilov v času, ko bo onesnaženje zraka preveliko.

Dokler bo trajala prepoved, bodo en dan lahko vozili avtomobili s sodimi registrskimi številkami, drug dan pa tista z lihimi številkami, poročanje francoske tiskovne agencije AFP navaja Guardian. Omejitev bo trajala od 6.30 do 21. ure, vsak dan pa se bo presodila potreba po prepovedi glede na stopnjo onesnaženja.

Ukrep se bo uveljavil, ko bo stopnja škodljivega dušikovega dioksida presegla 200 mikrogramov na kubični meter na vsaj dveh merilnih postajah dva dni zapored in še bo malo verjetno, da bo zrak hitro čistejši.

Obstajajo pa izjeme, za katere prepoved ne bo veljala. Med njimi so kolesa z motorjem, hibridni avtomobili, tisti, v katerih se prevažajo trije ali več ljudi, in tisti, ki jih uporabljajo invalidi. Prepoved prav tako ne bo veljala za avtobuse, taksije in intervencijska vozila.

"Ne gre za prometne omejitve, ampak za pomembno vprašanje javnega zdravja," je dejala namestnica županje Manuele Carmene Castrillo Marta Higueras. "Na veliko ljudi, ki trpi zaradi težav z dihanjem, onesnaženje močno vpliva," je dejala.

Madrid, ki ima 3,2 milijona prebivalcev in 1,8 milijona avtomobilov, ima pogosto težave z onesnaženjem. Prepoved za polovico avtomobilov pomeni tretjo stopnjo na štiristopenjski lestvici ukrepov proti onesnaževanju. Naslednja stopnja bi pomenila prepoved tudi za taksije, razen za hibridne.

Opozicija: Ukrep je ideološki

Ukrep je sprejel mestni svet, v katerem ima od leta 2015 večino zavezništvo levih skupin. Konservativna Ljudska stranka (PP), ki je vladala v Madridu skoraj četrt stoletja in je vladajoča stranka v državi, je odločitev že kritizirala. Predstavnik stranke v madridski skupščini Íñigo Henríquez de Luna je ukrep označil za "ideološkega" in dejal, da bi morale oblasti prebivalce bolj spodbujati, naj se izogibajo uporabi avtomobila, namesto da jih kaznuje.

Ukrepe proti onesnaževanju je sicer sprejela nekdanja županja iz vrst PP-ja Ana Botella tik pred lokalnimi volitvami maja 2015, še poroča AFP.

B. V.