Marsikje po državi močno sneži, zato previdno na cestah!

Opozorila pred razlivanjem rek

8. december 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 00:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po večjem delu države sneži, sneg se ponekod oprijemlje cestišč, zato pristojni voznike opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.



Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, saj marsikje po državi močno sneži. Promet je močno oviran na štajerski avtocesti med priključkom Celje in razcepom Slivnica. Nastajajo zastoji v obe smeri zaradi stoječih tovornih vozil. Izločanje priklopnikov in polpriklopnikov je na štajerski avtocesti pred priključkom Šentilj proti Avstriji.

Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo, naj vozniki zaradi sneženja vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in pričakujejo, da se bodo potovalni časi povečali. Promet ponekod upočasnjujejo tudi plužne in posipne skupine, dodajajo.

Padavine bodo dopoldne ponehale

V soboto bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj.

V nedeljo bo sprva precej jasno, zjutraj bo precej mrzlo, popoldne pa se bo znova pooblačilo. Ob morju bo začelo deževati, na zahodu in v osrednjem delu Slovenije pa snežiti. Na severovzhodu bo suho. Čez dan se bo krepil jugozahodni veter. V noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel v dež, v ponedeljek čez dan pa se bo meja sneženja dvignila nad 1800 metrov, saj se bo precej segrelo - pihal bo namreč okrepljen veter južnih smeri.

V ponedeljek popoldne bodo padavine v večjem delu države prehodno ponehale. V torek bo v zahodni polovici države oblačno z občasnimi padavinami, na vzhodu bo suho, še napovedujejo na agenciji za okolje.

In kakšno vreme nas čaka v prihodnjem tednu?

Vremenoslovci pojasnjujejo, da bo v torek nad severno in srednjo Evropo globok ciklon s hladno fronto, ki bo popoldne prešla naše kraje, tako da bo z jugozahodnim vetrom še vedno dotekal zelo vlažen in topel zrak. V sredo bo z vzhodnikom dotekal nekoliko hladnejši zrak. Do konca tedna bomo pod vplivom obsežnega ciklonskega območja. V torek bo deževno, še bo pihal okrepljen jugozahodni veter. V sredo se bo nekoliko ohladilo, padavine bodo čez dan predvidoma slabele. Bolj suho vreme pričakujemo v četrtek. Proti koncu tedna pričakujemo nove padavine. Hladneje bo.

Opozorila pred razlivanji rek

Po podatkih hidrologov posamezne reke po državi naraščajo. Reke na jugu, jugozahodu in jugovzhodu bodo v noči na soboto in v soboto zjutraj dosegle velike pretoke. Kolpa s pritoki in manjše kraške reke Dolenjskega krasa se lahko razlijejo zunaj svoje struge.

A. S., L. L., T. K. B.